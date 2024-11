Kickl feiert Trump: „Menschen in den USA haben die Veränderung gewählt“

FPÖ-Chef Herbert Kickl gratuliert Donald Trump zum Wahlerfolg und sieht darin eine Absage an „selbstverliebte Eliten“. Zudem kritisiert er die Rolle der Medien und Experten scharf.

FPÖ-Vorsitzender Herbert Kickl hat dem amerikanischen Republikaner Donald Trump zu dessen sich abzeichnendem Erfolg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Diese Glückwünsche äußerte er öffentlich über das soziale Netzwerk Facebook.

In seinem Beitrag hebt Kickl die Entscheidung der US-Wählerinnen und Wähler hervor, die aus seiner Sicht eine klare Zäsur gegenüber der bisherigen Politik der „selbstverliebten Eliten“ darstellt. „Die Menschen in den USA haben die Veränderung gewählt“, schrieb Kickl und sieht darin eine deutliche Abkehr von einer Politik, die er als „eiskalt“ kritisiert.

Ich gratuliere dem neugewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerikas, Donald Trump, zu seinem eindrucksvollen und eindeutigen Wahlsieg!



Die Menschen in den USA haben die Veränderung gewählt. Die Amerikaner haben mit der selbstverliebten Politik der eiskalten Eliten ordentlich abgerechnet. Sie haben zu Recht das bürgerferne Establishment abgewählt. Die Amerikaner wollen eine Politik, in der sie sich das Leben wieder leisten und für ihre Familien einen Wohlstand erarbeiten können. Sie wollen auch keine illegale Massenmigration, sondern Sicherheit. Americans make Trump great again and Trump makes Amerika great again.



Dieser Wahlsieg zeigt auf eindrucksvollste Weise, dass selbst die Angriffe von sämtlichen Medien, sogenannten „Experten“ und politischen Gegnern am Ende des Tages die richtige Politik nicht stoppen kann. Was für eine Schlappe für das System inklusive Experten und vereinigte Medien in den USA, in der EU und hierzulande!



Ich wünsche dem neuen Präsidenten Donald Trump viel Kraft, Mut und Energie für seine kommende Amtszeit und die vielen Herausforderungen, die auf ihn warten.

Fakt ist: In den USA stehen die Zeichen auf „frischen Wind“, „neue Wege“ und Optimismus. Und bei uns wurschteln die vereinigten Wahlverlierer, die unser Land in eine dramatische Negativ-Entwicklung geführt haben, im Auftrag des Staatsoberhauptes weiter herum…



Aber, liebe Freunde, wir arbeiten fleißig weiter für Österreich und unser Tag wird kommen, das verspreche ich Euch!

(FOTO: Facebook/Herbert Kickl)

Medienkritik und Ausblick

Kickl ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls auf die Rolle der Medien und Experten einzugehen. Seiner Ansicht nach konnten diese mit ihren Versuchen die Politik Trumps nicht stoppen. „Was für eine Schlappe für das System inklusive Experten und vereinigte Medien in den USA, in der EU und hierzulande!“, kommentierte der FPÖ-Chef und übte somit Kritik an der Berichterstattung sowohl in den USA als auch in Europa.

„Vereinigte Wahlverlierer“

Der FPÖ-Vorsitzende blickt optimistisch in die Zukunft der Vereinigten Staaten. Er sieht in der momentanen politischen Lage Vorboten eines Aufschwungs, geprägt von neuem Schwung und einem Kurswechsel. Im Gegensatz dazu äußerte Kickl Bedenken bezüglich der politischen Entwicklungen in Österreich und Europa. Er warf den „vereinigten Wahlverlierern“ vor, die Lage innerhalb des Landes zu verschlechtern und im Auftrag oberster staatlicher Institutionen weiterhin zu agieren.