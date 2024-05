Kinder sammeln Muscheln: Mutter muss 81.000 Euro Strafe zahlen

Ein teures Missverständnis: Mutter sieht sich mit enormen Bußgeld konfrontiert nach Muschelsammeln am Strand.

Eine Familie aus den Vereinigten Staaten erlebte eine schockierende Wendung ihres Strandurlaubs in Kalifornien, als sich ein harmloses Abenteuer ihrer Kinder in eine kostspielige Angelegenheit verwandelte. Charlotte Russ und ihre Familie hatten nicht damit gerechnet, dass das Sammeln von Muscheln am Strand ohne entsprechende Erlaubnis zu solch drastischen Maßnahmen führen würde.

Laut Berichten der New York Post hatte die Familie insgesamt 72 Muscheln gesammelt, ohne sich der rechtlichen Konsequenzen bewusst zu sein. Ihre Entdeckungsreise endete abrupt, als Vertreter des Department of Fish and Wildlife sie am Strand ansprachen und ihnen einen Strafzettel aushändigten. Die Überraschung und das Entsetzen waren groß, als Charlotte Russ die Höhe des Bußgeldes erfuhr: Umgerechnet rund 81.300 Euro sollte die Familie für das Sammeln der noch lebenden Muscheln zahlen.

Gesetzliche Hintergründe

In Kalifornien ist das Sammeln von lebenden Muscheln ohne Genehmigung verboten. Diese Regelung zielt darauf ab, die schnell schrumpfenden Muschelpopulationen, die unter anderem durch Otter dezimiert werden, zu schützen. Die hohen Strafen sollen als abschreckende Maßnahme dienen. Für Charlotte Russ und ihre Familie war die beispiellose Höhe des Bußgeldes ein schwerer Schlag. „Das hat mich wirklich traurig und deprimiert gemacht und unsere Reise irgendwie ruiniert“, teilte Charlotte mit.

Plötzliche Wendung

Ein Richter nahm sich des Falls an und entschied, das Bußgeld auf einen Bruchteil der ursprünglichen Summe zu reduzieren. Letztendlich wurde die Familie zu einer Zahlung von etwa 460 Euro verurteilt. Dieser Ausgang bot der Familie zumindest einen kleinen Trost nach dem anfänglichen Schock.