Klimabonus: Die letzte Auszahlung findet erst 2023 statt!

300.000-mal am Tag wird der Klima- und Antiteuerungsbonus ausbezahlt. Anfang der Woche war das Datum der letzten Auszahlung endgültig fix, doch das ändert sich jetzt!

Tägliche Überweisungen

Insgesamt werden 300.000 Überweisungen pro Tag durchgeführt. Im ersten Schritt werden die Basisdaten der potentiellen Klimabonus-Empfangenden anhand des Melderegisters ermittelt. Die Daten werden dann fremdenrechtlich überprüft, da man sechs Monate in Österreich gemeldet sein muss, um einen Anspruch auf den Klimabonus zu haben.

Die Kontodaten werden anschließend von der Pensionsversicherungsanstalt, der Plattform Finanzonline oder dem Finanzministerium eingeholt. Ob eine Mobilitätseinschränkung vorliegt wird mit den Daten vom Sozialministerium verglichen, Betroffene erhalten demnach immer den erhöhten Betrag. Damit der Klimabonus nicht irrtümlich auf einem falschen Konto landet, wird über Daten des Finanzonline oder der Kinderbeihilfe überprüft, ob das hinterlegte Konto seit 1.1.2020 benutzt wurde.

250 Euro für Kinder und 500 Euro für Erwachsene – seit Ende August wird der Klimabonus an alle österreichischen Bürger ausbezahlt, die mindestens 183 Tagen mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sind. Der Klimabonus wird als Sodexo-Gutschein per Post oder direkt aufs Konto überwiesen.

Reihenfolge der Auszahlung

Die Auszahlung der Klimabonis erfolgt zufällig. Sogar innerhalb einer Familie kann der Klimabonus zu unterschiedlichen Zeitpunkten überwiesen werden.

Letzte Auszahlung im Jänner 2023

“Bis alle Anspruchsberechtigte die Überweisung bekommen haben, werden wir 25 Tage brauchen. Am Ende der ersten Oktoberwoche dürften wir daher fertig sein”, erklärte Wilfried Seyruck, Geschäftsführer des die Überweisungen durchführenden Unternehmens “Programmierfabrik”, in einem Interview gegenüber “orf.at”. Der Klimabonus hätte bis spätestens am 10. Oktober am Konto landen sollen, doch das ändert sich für einige Personen.

Personen, die beim Finanzamt eine falsche Kontonummer angegeben haben, bekommen den Klimabonus erst im Jänner 2023 ausgezahlt.