Klimabonus: Wer bekommt wieviel und warum? (TABELLE)

Mit dem Ziel, die durch die CO2-Bepreisung entstehenden Mehrkosten auszugleichen, wurde der Klimabonus eingeführt, um den Bürgern einen finanziellen Ausgleich zu bieten. Doch wie funktioniert dieser Bonus genau, und wer hat Anspruch darauf?

Ein Bonus für alle – aber mit Unterschieden

Alle Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich, die mindestens sechs Monate im Land verbracht haben, können den Klimabonus beanspruchen. Dies gilt unabhängig von Alter und Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, dass auch nicht-österreichische Staatsbürger, die einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus haben, den Bonus erhalten können.

Die genaue Höhe des Klimabonus hängt jedoch vom Wohnort ab. Während alle anspruchsberechtigten Personen einen Grundbetrag von 110 Euro erhalten, gibt es je nach Region und Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes zusätzliche Beträge. Diese regionalen Zuschläge können 40€, 75€ oder 110€ betragen. Das bedeutet, dass der maximale Klimabonus, den eine Person erhalten kann, 220 Euro beträgt.

Besondere Regelungen für Wien

In der Hauptstadt Wien gibt es besondere Regelungen. Während die meisten Wienerinnen und Wiener den Mindestbetrag von 110 Euro erhalten, bekommen Bewohner bestimmter Bezirke, wie Liesing, Donaustadt, Floridsdorf, Währing und Döbling, einen zusätzlichen Regionalausgleich von 40 Euro, was zu einem Gesamtbetrag von 150 Euro führt.

Automatische Auszahlung und Gutscheine

Eine der Besonderheiten des Klimabonus ist, dass er nicht beantragt werden muss. Die meisten Menschen erhalten den Bonus direkt auf ihr Bankkonto überwiesen. Für diejenigen, für die keine aktuellen Kontodaten vorliegen, wird der Bonus in Form eines Gutscheins per Post verschickt. Dieser Gutschein kann in vielen österreichischen Geschäften eingelöst oder bei einer Bank in Bargeld umgetauscht werden.

Bundesland Klimabonus (Durchschnittswert) Anmerkungen Wien 110 – 150 Euro Unterschiedliche Werte je nach Bezirk Niederösterreich 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Oberösterreich 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Steiermark 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Kärnten 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Salzburg 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Tirol 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Vorarlberg 110 – 220 Euro Abhängig von der Region Burgenland 110 – 220 Euro Abhängig von der Region

*Bitte beachten Sie, dass die genauen Beträge je nach Region innerhalb der Bundesländer variieren können. Der Klimabonus ist regional gestaffelt und hängt von Faktoren wie der Infrastruktur und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes ab. Die obige Tabelle gibt einen allgemeinen Überblick über die möglichen Beträge pro Bundesland.

Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr steht der halbe Klimabonus zu.

Personen, die nicht Staatsbürgerinnen/Staatsbürger sind, erhalten den Klimabonus, wenn sie die genannten Voraussetzungen erfüllen und sich rechtmäßig in Österreich aufhalten.

Häftlinge bekommen 2023 keinen Klimabonus