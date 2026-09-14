„Kolonie Brüssels“: Ungarns Ex-Premier Orbán meldet sich mit scharfer Kritik zurück

Orbán meldet sich zurück – mit scharfer Kritik, klaren Botschaften und einem Ziel, das er unmissverständlich formuliert.

Viktor Orbán hat sich mit dem traditionellen Bürgerpicknick eindrucksvoll auf die politische Bühne zurückgemeldet. Der langjährige ungarische Ministerpräsident, der auf eine 16-jährige Amtszeit zurückblickt, tritt mit einer klar nationalkonservativen Agenda erneut in den politischen Kampf – mit dem erklärten Ziel, ein souveränes Ungarn gegen den Einfluss Brüssels zu verteidigen.

Die Tisza-Partei (Tisztelet és Szabadság Párt) wurde 2020 gegründet und entwickelte sich bis 2026 zur wichtigsten Oppositionskraft gegen Viktor Orbán. Angeführt wird die Partei vom ungarischen Politiker Péter Magyar, der 2024 die Parteiführung übernahm.

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Orbáns Kritik an Tisza

Bei einer nicht-öffentlichen Rede, über die das liberale Nachrichtenfernsehen ATV berichtete, ließ Orbán seiner Kritik an der Tisza-Partei freien Lauf. Er warf der Partei vor, das Land in eine Abhängigkeit von der Europäischen Union treiben zu wollen: „Die Mission der Tisza-Partei ist es hingegen, Ungarn zu einer Kolonie Brüssels zu machen.“ Zugleich verwies er auf die Errungenschaften seiner bisherigen Regierungszeit und unterstrich, dass er ein unabhängiges und souveränes Ungarn aufgebaut habe.

Berichten über interne Zerwürfnisse innerhalb seiner Bewegung trat Orbán entschieden entgegen. Fidesz sei seit jeher von innerer Vielfalt geprägt gewesen – entscheidend sei allein die gemeinsame Haltung in zentralen Fragen: „Unsere Bewegung war schon immer vielfältig. Hauptsache war Einigkeit in den Belangen Souveränität, Freiheit und Bewahrung der Traditionen.“ Für die Tisza-Partei sieht Orbán politisch schwierige Zeiten voraus: Er ist überzeugt, dass die Bevölkerung das, was er als „neokommunistische digitale Räterepublik“ bezeichnete, letztlich zurückweisen werde.