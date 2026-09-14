Serbien will Unternehmer aus der Diaspora stärker einbinden

Serbien will das wirtschaftliche Potenzial seiner Diaspora stärker nutzen. Geplant ist ein eigenes großes Wirtschaftsforum, bei dem Unternehmer, Investoren und Rückkehrer mit Projekten und Geschäftsmöglichkeiten in Serbien zusammengebracht werden sollen.

Millionen Menschen mit serbischen Wurzeln leben außerhalb des Landes. Viele haben Unternehmen aufgebaut, internationale Netzwerke entwickelt oder berufliche Erfahrungen gesammelt, die auch für Serbien interessant sein könnten. Genau dieses Potenzial will die Regierung stärker nutzen.

Der für Diaspora-Fragen zuständige Minister Đorđe Milićević kündigte die Vorbereitung eines eigenen großen Wirtschaftsforums für die Business-Diaspora, Rückkehrer und Investoren an. Ziel sei es, Menschen im Ausland mit konkreten wirtschaftlichen Möglichkeiten in Serbien zusammenzubringen.

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Dabei soll es nicht nur um klassische Investitionen gehen. Nach den bisherigen Plänen sollen auch Wissen, internationale Geschäftskontakte und berufliche Erfahrungen stärker mit serbischen Städten und Gemeinden verknüpft werden.

Auch Rückkehr bleibt Thema

Dafür sollen unter anderem wirtschaftliche Potenziale einzelner Regionen erfasst werden: von Tourismus und Landwirtschaft über Industrie bis hin zu Technologie. Anschließend könnten passende Projekte mit Unternehmern und Fachkräften aus der Diaspora verbunden werden.

Einen konkreten Termin für das angekündigte Wirtschaftsforum gibt es nach den derzeit verfügbaren offiziellen Angaben allerdings noch nicht.