Konstrakta und Ostergrüße: Trägt das Bild eine Botschaft?

Fotos von Ana Đurić Konstrakta, die als Ostergrüße auf Twitter veröffentlicht wurden, sorgten für viele negative Reaktionen.

Die Fotos von unserer Vertreterin beim diesjährigen „Eurovision“ in Turin, wurden auf dem offiziellen Eurovision-Twitter-Account von RTS veröffentlicht.

Da heute alles politisch betrachtet wird, werden die Bilder von Konstrakta auch so interpretiert.

Die Tische, auf denen Ostereier und Konstraktas Lavoire gelegt wurden, sahen aus wie der lateinische Buchstabe “Z”. Diese wurde in vielen europäischen Ländern verboten, weil russische Militärfahrzeuge in der Ukraine mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind.

Viele Nutzer sozialer Netzwerke empfanden dies als Provokation, obwohl sich Konstrakta selbst nicht politisch engagierte oder sich zu dem Thema äußerte. Außerdem forderten viele Kommentare unter dem Post auch die Bestrafung Serbiens.

„Wir lehnen jede ähnliche Absicht entschieden ab und halten es für böswillig, unseren Vertreter mit der aktuellen politischen Situation in der Welt in Verbindung zu bringen“, sagte RTS in einer Erklärung.

„Die Tische auf dem Foto werden seit mehr als drei Jahren für die Bedürfnisse unserer Shows verwendet, und in diesem Fall wurden sie nur für ein Fotoshooting verwendet. Das Laden einer neuen Bedeutung in dieses szenografische Element ist absolut bedeutungslos und in einigen Fällen böswillig“, fügten sie hinzu.