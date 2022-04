Sevdah an der Donau: Kunst- & Kulturabend verzaubert Linz!

Im Rahmen des kulturellen Kooperationsabkommens zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina findet am 21. Mai der Kunst- und Kulturabend “Sevdah an der Donau” im schönen historischen Redoutensaal im Zentrum von Linz statt!

Die Veranstaltung wird vom Zentrum der zeitgemäßen initiativen – ZZI in Kooperation mit der Volkshilfe FMB GmbH und migrare organisiert. Die Nacht ist der bosnischen Sevdalinka gewidmet, eine der wertvollsten Traditionen der Volksmusik in Europa, und wird an diesem Abend von ausgewählten Künstlern aus Bosnien-Herzegowina aufgeführt. Mit von der Partie sind musikalische Gruppe aus Bosnien-Herzegowina DIVANHANA sowie musikalisches Duo aus Oberösterreich PICHLERTRUHLARMUSIC.

In einer Begrüßungsrede werden sich an das Publikum Dr.in Alma Zadić (Bundesministerin für Justiz), Prof. Dr. Kemal Kozarić (Botschafter von Bosnien-Herzegowina in Österreich), Mag. Martin Pammer (Botschafter der Republik Österreich in Bosnien-Herzegowina a. D.), Prof. Dr. Josef Weidenholzer (EU-Abgeordneter a. D. und Ehrenpräsident des ZZI) und Damir Saračević, B.A., B.Sc. (Obmann des ZZI) wenden.

Sevdah an der Donau hat in Linz und Oberösterreich bereits Tradition und ist zu einer interkulturellen Plattform für Begegnungen geworden. Sei auch ein Teil dieser Geschichte.

Wichtige Details:

Wann? 21. Mai 2022 (Samstag)

Einlass um 18:30 Uhr

Beginn um 19:30 Uhr

Wo? Redoutensaal (Promenade 39, 4020 Linz)

Tickets: Vorverkauf 20 € (Abendkasse 25 €) – Bestellung unter tickets@zzi.at oder 068110600362 (bis 17.05.2022)

ES GILT KEINE 3G-REGEL!