Kontrolle verloren: Teenager von Rodel im Gesicht getroffen

Am 1. Jänner 2025 ereignete sich auf der Rodelbahn der Elferhütte in Neustift ein Unfall, bei dem eine Deutsche stürzte. Ihre unkontrolliert weiterfahrende Rodel traf ihren 16-jährigen Sohn im Gesicht. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.

Am 1. Jänner 2025 ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der Rodelbahn der Elferhütte nahe Neustift ein schwerer Unfall. Eine 52-jährige Deutsche verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihre Rodel und wurde abgeworfen.

Nach dem Sturz setzte die Rodel ihre Fahrt unkontrolliert fort und traf etwa 50 Meter weiter im Gesicht den 16-jährigen Sohn der Frau.

Lesen Sie auch: Zehn Tote durch Schüsse in Restaurant - darunter zwei KinderEin 45-jähriger Mann stürmt ein Restaurant in Montenegro und tötet zehn Menschen, darunter auch zwei Kinder.

Zehn Tote durch Schüsse in Restaurant - darunter zwei KinderEin 45-jähriger Mann stürmt ein Restaurant in Montenegro und tötet zehn Menschen, darunter auch zwei Kinder. Österreichischer Tourist stirbt in FerienwohnungEin 60-jähriger österreichischer Tourist starb in Triest an Kohlenmonoxidvergiftung, seine Frau wurde schwer verletzt.

Österreichischer Tourist stirbt in FerienwohnungEin 60-jähriger österreichischer Tourist starb in Triest an Kohlenmonoxidvergiftung, seine Frau wurde schwer verletzt. Jugendlicher verliert durch Feuerwerkskörper ein FingerstückEin 16-jähriger Jugendlicher wurde in Amstetten schwer verletzt, als ein Feuerwerkskörper explodierte.

Der Jugendliche, der unverzüglich medizinische Hilfe benötigte, wurde mit unbestimmten Verletzungsgraden per Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.