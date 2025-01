Polizei sucht Zeugen und Opfer! Wer kennt diese zwei Personen? (FOTOS)

Die Staatsanwaltschaft sucht mit Fotos nach Hinweisen zu einem Betrugsfall. Zwei Verdächtige wurden bereits festgenommen, bestreiten jedoch die Tat.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat am Donnerstag im Rahmen laufender Ermittlungen Bilder von zwei Verdächtigen in einem Betrugsfall veröffentlicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und vertrauliche Hinweise, die an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 gerichtet werden können.

Tathergang

Die Verdächtigen, eine 22-jährige Rumänin und ein 47-jähriger Österreicher, sind seit Ende November des Vorjahres in Untersuchungshaft in Wiener Neustadt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 27. November 2024, als ein 49-jähriger Mann über eine Onlineplattform eine Begleitperson zu sich ins Haus bestellte. Im Verlauf des Abends kam ein weiterer Begleiter hinzu und man konsumierte gemeinsam Alkohol. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde dem Opfer unbemerkt ein Betäubungsmittel verabreicht, was schließlich zur Bewusstlosigkeit führte.

FOTO: LPD NÖ

Am nächsten Morgen bemerkte der 49-Jährige das Fehlen seiner Bankomatkarte und von Bargeld. Zudem waren vom Konto des Opfers erhebliche Geldbeträge abgebucht und abgehoben worden.

Ermittlungen und Festnahmen

Bereits am 28. November wurden die beiden Beschuldigten in ihrer Wohnung in Neunkirchen festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Beweismittel sowie einen Teil der entwendeten Gegenstände, die dem Geschädigten zurückgegeben wurden. Trotz der sichergestellten Beweise streiten die Verdächtigen die Tatbeteiligung ab.

Der durch die Tat entstandene Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.