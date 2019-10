KOSMO-Horoskop: All das erwartet dich im Oktober!

Die Sterne umgibt ein Mythos, der uns Menschen magisch in seinen Bann zieht und es scheint fast so, als würde sich unsereins immer häufiger mit seinem Horoskop befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Zeichen des Monats

WAAGE: Friedliebend und gerecht, sind die Waagen nicht gern alleine, weswegen ihnen auch ihre Partnerschaft sehr wichtig ist. Mit ihrer Siegermentalität und Kooperativität sind sie kaum je länger alleine. Das Motto dieses Zeichens ist es, die Balance zu wahren, vor allem, wenn man alles unter Kontrolle halten muss. Angehörige dieses Luftzeichens zeichnen ein ausgeprägter Intellekt und ein scharfer Verstand aus. Sie beziehen ihre Inspiration gerne aus interessanten Büchern, unendlichen Diskussionen und interessanten Menschen, die ihnen die Langeweile vertreiben.

Stärke: Fair play, Diplomatie, Geselligkeit

Schwäche: Übellaunigkeit, Unentschiedenheit, Selbstmitleid

Lieblingsfarbe: Blau

Widder (21.3. – 20.4.)

Konzentrieren Sie sich zu Beginn des Monats auf die Erfüllung älterer Pflichten, damit der Oktober für Sie nicht zu anstrengend und aktiv wird. So haben Sie Zeit für Erholung, Entspannung, gute Unterhaltung und Beisammensein mit der Familie. Sie sind empfindlich gegenüber Wetterumschwüngen und mit dem Fortschreiten des Monats kann es passieren, dass es für Sie immer anstrengender wird, sich den Wetterverhältnissen anzupassen.

KOSMO-RAT: Achten Sie mehr auf Ihre Finanzen.

Stier (21.4. – 20.5.)

Sie geraten unerwartet in eine Falle, wenn Sie versuchen, in einem Streit zwischen zwei Freunden zu schlichten. Versuchen Sie lieber nicht, fremde Probleme zu lösen. Bemühen Sie sich, Ihr Ansehen zu wahren, auch wenn Ihre Liebesbeziehung zu Ende geht. Behalten Sie die Details für sich. Versuchen Sie, die Beziehung zu einer Person zu verbessern, mit der Sie im Streit auseinandergegangen sind.

KOSMO-RAT: Vermeiden Sie Konflikte!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber es ist noch viel zu tun und die Zeit vergeht. Schauen Sie um sich und sehen Sie, was Sie verpassen. Lassen Sie es nicht zu, dass Sie Ihre gesamte Zeit mit Arbeit verbringen. Suchen Sie stattdessen Entspannung und schauen Sie auf sich selber. Es ist möglich, dass Sie große Ausgaben haben und mehr Zeit brauchen, um die Rechnungen rechtzeitig zu begleichen.

KOSMO-RAT: Machen Sie langsam und genießen Sie!

Auf der nächsten Seite geht es weiter…