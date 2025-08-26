Kosmo verlost 2×2 Tickets für „Čovječe, ne ljubi se“

Am 21. September 2025 um 19:30 Uhr gastiert die renommierte Zagreber Theatergruppe Histrion mit der brandneuen Komödie „Čovječe, ne ljubi se“ im Theater Akzent in Wien. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Theaterstück. Viel Glück!

Unter der Regie von Dražen Ferenčina bringen die Schauspieler Ankica Dobrić, Ivan Jončić, Isidora Ferenčina und Marko Hergešić eine lebensnahe und gleichzeitig herrlich überdrehte Geschichte rund um Liebe, Trennung und das Älterwerden auf die Bühne.

Im Mittelpunkt stehen Rene und Julija, ein frisch geschiedenes Ehepaar, das sich allmählich dem dritten Lebensabschnitt nähert. Doch anstatt ihre Trennung als endgültiges Kapitel ihres Lebens zu akzeptieren, begeben sich beide auf die Suche nach neuen Partnern. Was als Neuanfang gedacht ist, entwickelt sich rasch zu einem emotionalen Chaos – denn die Anziehungskraft zwischen den beiden scheint trotz aller Bemühungen nicht zu erlöschen.

Ob sie am Ende tatsächlich mit einer der (durchaus skurrilen) neuen Bekanntschaften glücklich werden oder einen anderen Weg finden, um mit der Angst vor dem Alleinsein umzugehen – das erfahren die Zuschauer in dieser humorvollen Inszenierung des britischen Erfolgsautors Peter Quilter.

HARD FACTS

Wann: Sonntag, 24. September 2023, 19.30 Uhr

Wo: Akzent Theater,Theresianumgasse 18, 1040 Wien

In BKS-Sprache

Spielfreude und Vielseitigkeit

Das Ensemble begeistert mit Spielfreude und Vielseitigkeit: Während Ankica Dobrić und Ivica Jončić in die Rollen des zerstrittenen Paars schlüpfen, zeigen Isidora Ferenčina und Marko Hergešić in zahlreichen Nebenfiguren ihr großes komödiantisches Repertoire.

Wer sich für pointierten Humor, lebendige Dialoge und einen ehrlichen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen interessiert, sollte sich diesen Theaterabend nicht entgehen lassen.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für das Theaterstück „Čovječe, ne ljubi se“ am 17.9.2025 . Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.