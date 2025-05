Das musikalische Highlight des Sommers rückt näher – und KOSMO bringt euch hin! Wir verlosen 2×2 Tickets für das diesjährige CROATISADA FESTIVAL, das erneut mit einem hochkarätigen Line-up und einem einzigartigen Kultur-Mix aus Musik, Kulinarik und regionalem Flair begeistert.

Das Festival bietet ein beeindruckendes Programm: Am ersten Tag sorgt niemand Geringeres als die kroatische Pop-Diva MAJA ŠUPUT für Stimmung. Die Entertainerin begeistert mit ihren mitreißenden Auftritten und Chart-Hits wie dem Millionenhit „Lopove“. Ebenfalls am Start: DIVANHANA, die Sevdah-Sensation aus Bosnien-Herzegowina, die traditionellen Balkan-Folk mit modernen Arrangements verbindet. Mit dabei sind auch HARMONIJA, junge Talente aus dem Škola Krowodnrocka sowie Teilnehmer*innen des Rock-Pop-Workshops, die die Bühne rocken. Abgerundet wird das Ganze mit einer Aftershowparty – DJ-Set inklusive!

Neben der Musik punktet das Festival mit regionaler Kulinarik, edlen Weinen, Campingmöglichkeiten und sogar einem Powertraining des Fitness Clubs Borištof.

HARD FACTS

Datum: 5. Juli 2025

Einlass: 19:00 | Beginn: 20:00

Ort: KUGA – Parkgasse 3, A-7304 Großwarasdorf

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für Maja Šuput und Divanhana am 5.7.2025. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.