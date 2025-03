Kosmo verlost 2×2 Tickets für „Udaj se muski

„Udaj se muski“ kommt am 6. April nach Wien. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Theaterstück. Viel Glück!

Das Theaterstück „Udaj se muski“ begleitet drei Freunde. Dobrica ist zurückhaltend und ambitionslos, doch seine Freundin Sandra, eine Frau mit starkem und kompromisslosem Charakter, stellt ihn vor eine vollendete Tatsache: Sie sollen heiraten und aus der Wohnung ihrer Mutter ausziehen – nach Dubai, wo sie ein Jobangebot erhalten hat. Während sie bereits in den Emiraten ist, erteilt sie Dobrica telefonisch Anweisungen, damit alles vorbereitet ist, wenn sie für einen Tag nach Belgrad zurückkehrt, um zu heiraten.

Das Problem ist das Geld – Dobrica hat seinem Freund Lepi, einem kleinen Trickser, Geld geliehen, das sich als Hochzeitsbudget herausstellt. Doch das Geld ist weg, denn Lepi wollte ein Geschäft mit Haselnüssen aufbauen, aber die Ernte blieb aus. Dann gibt es noch Vektor, einen rationalen und besonnenen Freund. Unter den wachsamen Augen der zukünftigen Schwiegermutter stürzen sich die drei Freunde in ein Abenteuer: Zehn Tage, um die unmöglichen Forderungen der zukünftigen Braut zu erfüllen – ohne Geld, nur mit Ideen und Fantasie.

Die Freunde gründen eine Agentur für Hochzeitsorganisation, schreiben eine Ausschreibung aus und schalten eine Anzeige – doch die Resonanz ist gering. Schließlich meldet sich ein Mann, der jedoch nichts mit Hochzeitsplanung zu tun hat. Er übernimmt freiwillig eine Rolle in der erfundenen Agentur, doch auch er hat ein Geheimnis.

HARD FACTS

Datum: 6. April 2025

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

Eine Geschichte voller kleiner Lügen und Intrigen, inszeniert im Stil einer Boulevardkomödie – ohne Schimpfwörter und Vulgaritäten –, gewürzt mit origineller Musik und Songs. Dynamisch, mit unerwarteten Wendungen. Eine Geschichte über unsere Leute und unseren Mentalitäts – lustig, aber auch ein wenig bitter.

Text: Dunja Petrovic

Regie: Marija Lipkovski Barna

Komponistinnen: Katarina Rankovic und Ljubica Damcevic

Besetzung: Snezana Savic, Milos Djordjevic, Ratko Tankosic, Stefan Uros Tesic, Aleksandar Jovanovic, Predrag Kotur

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2×2 Tickets für das Theaterstück „Udaj se muski“ am 6.4.2025. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.