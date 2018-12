Nach unglaublich erfolgreichen Vorstellungen, sowohl am Balkan, als auch in Österreich, präsentiert sich Anđelka Prpić dem Wiener Publikum zum dritten Mal!

Die charmante Anđelka spielt in dieser Aufführung die 30-jährige Bankangestellte Jovanka Joka Jakovljević. Eine junge Frau, die sich ihre Karriere mit allem was sie hat (wobei sie sehr wenig an Wissen und Intelligenz verfügt) in dieser harten Welt aufbaut. Zufällig stand sie vor einem Dilemma: Ehre und eheliche Treue, oder Aufstieg in der Karriere? Diesem Dilemma kann sie jedoch nicht alleine entfliehen. Mehrere Persönlichkeiten versuchen ihr dabei zu helfen, lösen aber eine noch größere Verwirrung in ihrem kleinen Köpfchen aus, der Sohn des Direktors ist jedoch kurz davor ihr Zimmer zu betreten. Diese Welt ist so verkehrt, dass anscheinend jede Frau mindestens einmal ihren Harvey Winestein getroffen hat. Das Vergnügen ist seines, doch das Bereuen ist bei ihr.

