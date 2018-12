KOSMO verlost 3 vollbepackte Geschenk-Körbe von Mama’s!

Die führende mazedonische Marke Mama’s für hausgemachte Produkte ist nun für alle Geschmacksliebhaber mit Premium-Qualität in Österreich erhältlich.

Das Unternehmen ist sehr stolz darauf, hochwertige, natürliche und geschmackvolle erstklassige Produkte nach traditionellen Rezepten der besten Köchinnen des Landes zu erzeugen. Mama’s ist die erste Marke aus der Balkan-Region, die es damals geschafft hat, in den Regalen von 40 Ländern der Welt zu stehen – Russland, Großbritannien, Skandinavien, USA, Australien, Costa Rica, Dubai, Macao und Hongkong, Japan, Katar, Deutschland, Frankreich, Belgien, Kanada, Republik, Slowakei, Ungarn, die Niederlande, die Schweiz und die Balkanländer.

Die Produkte von Mama’s, die zu 100% aus Naturprodukten bestehen, ohne Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und künstliche Farbstoffe sind vegan und glutenfrei in vier Kategorien unterteilt: – Produkte mit Pfeffer – Ajvar, grüner Ajvar und Ljutenica- Verzehrfertige Produkte – Gebackene Bohnen, Fertiggerichte zum Aufwärmen- Saure Produkte – Babygurken- Genussprodukte – Feigengenuss mit Walnüssen und Kiwigenuss.

1 of 4

Die Produkte sind Halal und Kosher zertifiziert. Von den Regalen in Rewe in Deutschland, Spar, Konzum, NTL in Kroatien, Ataturk Airport und MacroCenter in der Türkei, Fortnum und Mason in London, wo die königliche Familie ihre Lebensmittel kauft, könnt ihr den Mama’s Korb jetzt mit allen Produkten in Wert von 50 € gewinnen und diese traditionelle mazedonische Köstlichkeit zu Weihnachten genießen. Für weitere Informationen, wo ihr die Produkte von Mama’s kaufen könnt, sende einfach eine E-Mail an untenstehende Kontakte:

KONTAKT

contact@mamasfood.at;

www.mamasfood.mk;

https://www.facebook.com/MamasMacedonianTraditionalRecipesEN/

https://www.youtube.com/channel/UClrfPwX_bxTXTKv8O9TE_tA

GEWINNSPIEL: KOSMO und Mama’s verlosen 3 vollbepackte Geschenk-Körbe von Mama’s! Wenn du gewinnen möchtest, musst du nur folgendes bis 19.12.2018 tun:

1. Like die Facebookseite von Mama’s.

2. Markiere einen Freund in den Kommentaren unter diesem Beitrag, und

3. fülle das untenstehende Formular aus.

Die glücklichen Gewinner werden via Facebook verständigt.

WICHTIG: Im Feld „Name des Gewinnspieles“ unbedingt angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt! In diesem Fall „Mama’s“.