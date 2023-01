Kosovarische Spezialeinheiten schossen auf serbische Zivilisten

Beamte der kosovarischen Sonderpolizei ROSU haben gestern an dem illegalen Kontrollpunkt an der Bistrica-Brücke an der Hauptverkehrsverbindung zwischen Kosovska Mitrovica und Leposavic ein ziviles Fahrzeug beschossen, in dem sich zwei Serben befanden.

Dabei wurde Miljan D. verwundet, während sein Beifahrer Dusan S. glücklicherweise unverletzt davonkam. Das Fahrzeug wurde von den Schüssen regelrecht durchlöchert.

Miljan D. wurde an der linken Brust getroffen und hatte eine Durchschusswunde, die eine dringende Notbehandlung im Krankenhaus in Kraljevo (Serbien) erforderte.

„Die Mitglieder der ROSU-Spezialeinheiten vom kosovarischen Premierminister Kurti haben eine Gewehrsalve auf serbische Zivilisten losgelassen, nur, weil diese von ihnen nicht grundlos malträtiert werden wollten. Kurtis ROSU-Spezialeinheiten haben im Norden von Kosovo und Metochien nichts zu suchen, das gilt auch für den illegalen Kontrollpunkt, an dem sie die täglich vorbeikommende serbische Bevölkerung belästigen. Belgrad hat von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Präsenz der Spezialeinheiten im Norden des Kosovo nur ein einziges Ziel hat, nämlich Vorfälle dieser Art zu verursachen und die serbische Bevölkerung zu terrorisieren. Das haben sie heute auch deutlich gezeigt. Premierminister Kurti schreckt vor nichts zurück, wenn es darum geht, serbisches Blut zu vergießen, und das ist der einzige Zweck seiner Einheiten im Norden von Kosovo und Metochien“, heißt es in der Erklärung von Petar Petkovic, Direktor der Kanzlei der serbischen Regierung für Kosovo und Metochien.