Krankheitsgefahr für Touristen: Riesen-Kakerlaken bedrohen Urlaubsland

Roms neueste Bewohner sind fünf Zentimeter lang, flugfähig und nachtaktiv. Die Amerikanische Großschabe erobert die Ewige Stadt – und stellt die Tourismusbranche vor ernste Probleme.

Nicht nur Urlauber zieht es diesen Sommer nach Italien – auch die Amerikanische Großschabe breitet sich zunehmend aus. Die ursprünglich aus Südasien stammenden Insekten, die inzwischen in ganz Nordamerika heimisch sind, profitieren von den steigenden Temperaturen auf dem europäischen Kontinent. In Rom liegen die Werte seit Anfang Juni konstant über 30 Grad. Die Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit schafft ideale Bedingungen für die Vermehrung dieser Insekten.

Die Periplaneta americana (Amerikanische Großschabe) erobert immer größere Gebiete – von der Latium-Küste bei Fiumicino bis in die römischen Stadtteile Boccea, Aurelio und Monte Mario. In sozialen Netzwerken dokumentieren zahlreiche Videos das Ausmaß der Plage. Die Aufnahmen zeigen, wie die großen Kakerlaken aus der Kanalisation emporsteigen, Straßen bevölkern und an Gebäudefassaden hochklettern. Laut dem italienischen Nachrichtensender Rainews.it dringen die flugfähigen Insekten sogar durch geöffnete Fenster in Wohnungen ein.

Rekordgroße Schädlinge

Diese Kakerlakenart zählt zu den größten und schnellsten weltweit. Obwohl sie sich bevorzugt laufend fortbewegt, kann sie bei Bedarf auch ihre Flügel einsetzen. Die derzeit in Italien herrschenden klimatischen Bedingungen – Hitze gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit – bieten optimale Voraussetzungen für diese Tiere. Mit einer Länge von bis zu fünf Zentimetern übertrifft die Amerikanische Großschabe die in Österreich vorherrschende deutsche Schabe deutlich, die maximal einen Zentimeter misst.

Gesundheitsrisiken

Der Befall stellt die italienische Tourismusbranche vor erhebliche Probleme. Gastronomiebetriebe und Hotellerie müssen nun verstärkt auf Sauberkeit und Abfallmanagement achten – nicht nur um die Tiere fernzuhalten, sondern auch zum Schutz der Gesundheit ihrer Gäste. Die Periplaneta americana kann aufgrund ihrer Lebensweise gefährliche Krankheitserreger übertragen. Sie gilt als Überträger von Bakterien und Schimmelpilzen, die Salmonellen-Infektionen, Gelbsucht, Typhus, Ruhr und Tuberkulose verursachen können. Zusätzlich können ihre Ausscheidungen allergische Reaktionen und Asthmaanfälle auslösen.

Sowohl Touristen als auch Einheimische sollten vorsichtshalber besonders in den Abendstunden Fenster und Türen geschlossen halten, um das Eindringen der Schaben in Wohnräume und Hotelzimmer zu verhindern.

Lebensmittel sollten stets in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.