Kroatien-Rückkehrer waren kaum infiziert

Insgesamt wurden in Kärnten dieser Tage 1.032 kostenlose Coronatests für Rückkehrer aus dem Kroatien-Urlaub gemacht.

Von mehr als tausend Personen hatten aber nur drei dabei ein positives Ergebsnis bzw. eine Corona-Infektion. Ebenso wurden 28 Urlaubsrückkehrer aus den Balearen getestet, von denen überhaupt kein einziger infiziert war. Das gaben die zuständigen Kärntner Landesbehörden bekannt.

279 Kroatien-Rückkehrer positiv in Wien

In Kärnten gibt es laut Angaben des Landes derzeit 41 Coronafälle. Zwei neue wurden Dienstag in Klagenfurt bestätigt. Von den Tests in Wien hatten laut den letzten verfügbaren Informationen vom 22. August 279 Personen einen positiven Test. Insgesamt wurden in Wien 14.300 Personen, die aus Kroatien zurückgekehrt sind, getestet.

War die Panik in Österreich wegen der Corona-Infektionszahlen aus Kroatien übertrieben? Nein, die Bundesregierung hat nur auf die Zahlen reagiert und entsprechend gehandelt.

Die Panik war übertrieben, aber die Maßnahmen völlig in Ordnung.

Lächerlich. Die meisten Leute, die zurückgekommen sind, sind negativ getestet worden.. Ergebnisse

