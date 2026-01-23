Kroatien-Urlauber aufgepasst: Neue Straße soll nach 30 Jahren die Staus beenden

Millionenprojekt spaltet Kroatien: Während Behörden an der umstrittenen Küstenstraße festhalten, formiert sich massiver Widerstand – sogar Baustellenblockaden werden angedroht.

Die kroatische Straßenverwaltung hält trotz anhaltender Bürgerproteste an den bestehenden Plänen für den umstrittenen Straßenabschnitt Dugi Rat – Omis fest. Behördendirektor Ivica Budimir machte unmissverständlich klar, dass Trassenänderungen nicht zur Debatte stehen: „Die Trasse bleibt, wie sie ist. Jede Änderung würde uns mindestens zehn Jahre zurückwerfen.“

Der betreffende Abschnitt erstreckt sich über 4,5 Kilometer und verschlingt mehr als 100 Millionen Euro. Er ist Teil eines Großprojekts im Gesamtwert von über 300 Millionen Euro, das insgesamt 22,5 Kilometer Schnellstraße zwischen Solin und Omis umfasst. Die Verkehrsader soll mit Tunneln, Viadukten und Verbindungsstraßen ausgestattet werden und vor allem die chronisch überlastete Adriatische Küstenstraße entlasten.

Wachsender Widerstand

Doch das Vorhaben stößt auf Widerstand in der Bevölkerung. Kritiker sehen in den geplanten Bohrungen und Sprengungen im Felsmassiv oberhalb bewohnter Gebiete erhebliche Risiken. Ivan Barisic von der Bürgerinitiative „Retten wir die Cetina-Mündung“ kündigt entschlossenen Widerstand an: „Wenn nötig, wird es auch Proteste geben, sogar Blockaden der Baustelle.“

Die Kritiker haben bereits einen Überprüfungsantrag eingereicht, der von den Ortsausschüssen von Omis, der Gemeinde Dugi Rat und lokalen politischen Vertretern unterzeichnet wurde. Einigkeit herrscht jedoch in einem Punkt: Der sommerliche Verkehrskollaps ist nicht mehr hinnehmbar. Omis, normalerweise eine 8.000-Einwohner-Stadt, beherbergt im Sommer bis zu 35.000 Menschen. Bürgermeister Zvonko Mocic betont: „Dieser Verkehr ist nicht mehr tragbar. Von diesem Projekt erwarten wir eine große Entlastung.“

Bauliche Umsetzung

Offen bleibt noch die Frage der Anbindung der neuen Straße an die Autobahn. Laut Budimir wird man diese Verbindung realisieren, sobald sich technische und vertragliche Möglichkeiten ergeben. Die kroatische Straßenverwaltung steht kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Auftragnehmer. Mit einer Bauzeit von 42 Monaten dürfte die Fertigstellung in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts erfolgen.