Kroatiens verstecktes Juwel: Hier liegt die geheime Karibik

Türkisfarbenes Wasser, puderzuckerfeiner Sand und karibisches Flair – an Kroatiens Küste verbirgt sich ein Strandparadies, das selbst verwöhnte Urlauber verzaubert.

Mit fast zwei Kilometern flachem, türkisfarbenem Meer und puderzuckerfeinem Sand unter den Füßen verwundert es kaum, dass Kenner diesen Küstenabschnitt liebevoll als „kroatische Karibik“ bezeichnen. Der Paradiesstrand in der Kvarner Bucht vereint auf einzigartige Weise unberührte Naturschönheit mit durchdachter touristischer Infrastruktur. Feiner Sand gilt an Kroatiens Küste als echte Rarität – hier erstreckt er sich vom Ufer bis hinunter zum Meeresboden.

Familien mit Kindern, unsichere Schwimmer und Erholungssuchende finden hier ihr perfektes Refugium. Das kristallklare Wasser erwärmt sich rasch, bleibt selbst bei einigen Metern Entfernung vom Ufer noch angenehm flach und ermöglicht einen so sanften Einstieg, dass selbst die Kleinsten stundenlang gefahrlos im Wasser tollen können. Nicht ohne Grund schmückt sich der Paradiesstrand mit der begehrten Blauen Flagge – jener internationalen Auszeichnung, die für hervorragende Wasserqualität, intakte Natur und umfassende Sicherheitsstandards steht.

Tagsüber wachen ausgebildete Rettungsschwimmer über das Geschehen, während Duschen, Umkleidekabinen, Sonnenschirme mit Liegestühlen sowie eine Auswahl an Strandbars und Restaurants für Komfort und Genuss sorgen.

Anreise und Unterkünfte

Die Anreise zum Paradiesstrand in Lopar erfolgt bequem mit der regelmäßigen Fährverbindung von Stinica nach Mišnjak. Die Überfahrt dauert nur etwa 15 Minuten, danach erreicht man Lopar per Auto oder Bus. Direkt in Strandnähe bietet der Ort eine Vielfalt an Unterkünften für jeden Geschmack und Geldbeutel – von komfortablen Hotels über private Ferienwohnungen bis hin zu familienfreundlichen Campingplätzen.

Das Preisniveau gestaltet sich im kroatischen Vergleich moderat: In der Hauptsaison kostet eine Übernachtung in einer Ferienwohnung oder einem Mittelklassehotel durchschnittlich zwischen 80 und 150 Euro pro Nacht. Wer günstiger reisen möchte, findet in einfachen Apartments oder auf Campingplätzen preiswertere Alternativen. In den Restaurants und Strandbars werden regionale Spezialitäten zu fairen Preisen angeboten – für Hauptgerichte zahlt man meist zwischen 10 und 20 Euro, was besonders Familien einen erschwinglichen Badeurlaub ermöglicht.

Vielfältige Aktivitäten

Wer mehr als nur Sonnenbaden und Schwimmen sucht, findet hier ein breites Aktivitätenangebot: Von Beachvolleyball über Tennis bis hin zu Minigolf reichen die sportlichen Möglichkeiten an Land. Im Wasser locken Adrenalinkicks wie Bananenbootfahrten, Jetski-Verleih, Tretboote und Parasailing. Kinder begeistern sich für die große Wasserrutsche, während Naturliebhaber die Wanderwege, Radrouten und den einzigartigen Geopark Lopar erkunden können.

Abendliches Strandleben

Mit Einbruch der Dämmerung erwacht der Strand zu neuem Leben. Die Strandbars verwandeln sich in stimmungsvolle Locations mit Live-Musik und Tanz unter dem Sternenhimmel. Sommerliche Events wie das Sandfestival oder das mitreißende Samba-Festival verleihen dem Küstenabschnitt zusätzliches Flair. Am südlichen Ende des Strandes wurde eigens ein Bereich für Vierbeiner eingerichtet, während barrierefreie Rampen und angepasste Wege Menschen mit Behinderungen uneingeschränkten Zugang ermöglichen.

Der Paradiesstrand präsentiert sich als offener, inklusiver Ort für alle, die echten Sommerzauber zu schätzen wissen. Wer tropisches Ambiente, Sicherheit, Sauberkeit und vielfältige Freizeitmöglichkeiten in einem Urlaubsziel vereint sucht, muss nicht in ferne Länder reisen.

Der Paradiesstrand in Lopar auf der kroatischen Insel Rab beweist eindrucksvoll, dass auch die Adria ihre exotische, wahrhaft paradiesische Seite hat.

