Kroatischer Ex-Kommandant gesteht: Soldaten wurden zum Hausbau eingesetzt

Staatsgeld für private Zwecke, Soldaten als Bauarbeiter – ein Ex-Kommandant nutzte seine Macht systematisch für den eigenen Vorteil.

Ein ehemaliger kroatischer Militärkommandant hat sich vor dem Bezirksgericht Zagreb des Amtsmissbrauchs schuldig bekannt und eine Vereinbarung mit der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft USKOK geschlossen. Hrvoje H., der nach seiner Militärkarriere als Elektrotechnik-Ingenieur in Deutschland tätig ist und dort monatlich 3.000 Euro verdient, war zu Prozessbeginn noch von seiner Unschuld ausgegangen.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer teilweise bedingten Haftstrafe von zweieinhalb Jahren: Sechs Monate davon sind unbedingt zu verbüßen, die verbleibenden zwei Jahre werden für vier Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Die 26 Tage, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hatte, werden auf die Strafe angerechnet. Darüber hinaus wurde er zur Zahlung von 32.291 Euro Schadenersatz an die Republik Kroatien sowie einer Gerichtspauschale von 100 Euro verpflichtet.

Systematischer Missbrauch

Die Ermittlungen gegen Hrvoje H. hatten vor knapp zwei Jahren begonnen, als USKOK hinreichende Verdachtsmomente für systematische Unregelmäßigkeiten sah. Die Anklage umfasste drei Straftaten gegen die Amtspflicht durch Missbrauch seiner Stellung und Befugnisse. Zum Tatzeitpunkt leitete er das Unterzentrum für die Lagerung materieller Güter in Doljani und war damit für sämtliche Geschäftsvorgänge der Einrichtung verantwortlich.

Einem der zentralen Vorwürfe zufolge bezog Hrvoje H. zwischen April 2021 und August 2023 einen pyrotechnischen Zuschlag, auf den er keinen Anspruch hatte. Obwohl er selbst keinerlei Tätigkeiten in der fachlichen Überwachung, Vernichtung, Delaborierung oder Überholung von Kampfmitteln ausübte, wies er untergeordnete Soldaten an, ihn in den entsprechenden Berichten als aktiv Beteiligten zu führen. Auf Basis dieser gefälschten Unterlagen überwies das Verteidigungsministerium insgesamt 259 tägliche Zuschläge – ein Betrag von brutto 15.042,28 Euro, auf den er keinerlei Anrecht hatte.

Privater Baubetrieb

Im zweiten Anklagepunkt gestand Hrvoje H. ein, von April 2021 bis Ende Dezember 2022 Soldaten seiner Einheit während der regulären Dienstzeit für Bauarbeiten an seinem Privathaus eingesetzt zu haben. Dienstfahrzeuge wurden dabei für den Transport von Baumaterial verwendet. Die geleisteten Arbeitsstunden summierten sich auf mindestens 795, die zurückgelegten Kilometer auf mindestens 978 – ein Schaden von weiteren 10.700,68 Euro für den kroatischen Staat.

Im dritten Fall bereicherte er sich durch den Verkauf von Altmessing: Zwischen dem 4. und 6. August 2021 veräußerte er Messing, das bei der Vernichtung von 695 Kilogramm Munition angefallen war, an ein Unternehmen für Sekundärrohstoffe und kassierte dafür persönlich 1.480 Euro.