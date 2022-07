Kroatischer TikToker kennt das Land Kosovo nicht (VIDEO)

Nachdem ein Nutzer aus Albanien „Zivela Kosovo Republika“ (Hoch lebe die Republik Kosovo) gepostet hatte, tauchte zunächst auf TikTok und dann in anderen sozialen Netzwerken ein Videokommentar eines Users namens Ivan aus Kroatien auf, der für heftige Reaktionen sorgt.

„Da ich offenbar nicht gut informiert war und nicht wusste, um welche Republik es sich handeln soll, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Jetzt bin ich neugierig, ob ihr den Kosovo meint, aus dem serbische Herrscher namens Nemanja, Stracimir, Miroslav, Stefan, Vukan, Rastko Nemanjic, oder etwa Radoslav, Milutin, Dragutin, Dusan und Lazar stammen? Ist das der Kosovo, in dem sich die Klöster Visoki Decani und Gracanica befindet, meint ihr den Kosovo? Denkt einmal darüber nach, welche Herrscherdynastien über diesen Kosovo herrschten, was für Denkmäler ihr dort habt“, heißt es in dem Video.

Das Video des Kroaten fand heftige Unterstützung bei den serbischen Usern, die sich dafür bedankten und meinten, damit wäre „alles gesagt“.