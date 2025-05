Kunden überrascht: DAS wird in allen Lidl-Filialen eingeführt!

Lidl Kunden dürfen sich auf noch mehr Auswahl und heimische Qualität freuen: Denn ab sofort bringt Lidl Österreich erstmals die beliebten Backwaren der Meisterbäckerei Ölz in die heimischen Regale. 14 Artikel stehen dann dauerhaft zur Auswahl – garantiert zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Partnerschaft mit der Traditionsbäckerei ist in trockenen Tüchern und Lidl Österreich kann erstmals Ölz Produkte anbieten. Mit der Sortimentserweiterung geht Lidl auf einen vielfach geäußerten Wunsch der Kund:innen ein. Ölz steht für regionale Qualität aus Österreich und ist daher eine ideale Ergänzung für das heimische Lidl-Sortiment.

„Ölz der Meisterbäcker ist Marktführer und gleichzeitig beliebteste Backwarenmarke Österreichs. Bei 7 von 10 österreichischen Konsument:innen sind wir auf dem Frühstückstischen sowie im Alltag zu finden. So freuen wir uns sehr ab Mai 2025 für unsere Konsument:innen bei Lidl Österreich mit einem ausgewählten Sortiment verfügbar zu sein.“, so Doris Wendel, in der Ölz Geschäftsführung für den Bereich Marketing verantwortlich.