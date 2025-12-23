Kurz vor Weihnachten: 86 Familien stehen plötzlich ohne Einkommen da

Kurz vor Weihnachten trifft es 86 Beschäftigte hart: Die Baufirma Malzner Erdbau in Schiedlberg muss schließen. Wirtschaftliche Rezession und unbezahlte Großaufträge besiegelten das Ende.

Die Baufirma Malzner Erdbau GmbH in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) stellt ihren Betrieb mit 23. Dezember ein, wie aus der Dienstag-Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten hervorgeht. Bei einer Betriebsversammlung teilte Masseverwalter Christopher Schuster den 86 Beschäftigten mit, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren werden.

Für die Insolvenz sind mehrere Faktoren verantwortlich: Das Auftragsvolumen deckt die Kosten nicht mehr, zudem fehlt es an finanziellen Ressourcen. Eine Überbrückung des Betriebsurlaubs bis zum 12. Jänner erwies sich als unmöglich, und die Prognose für einen Fortbestand des Unternehmens fiel negativ aus. Interessenten für eine Übernahme des Betriebs konnten nicht gefunden werden.

Wirtschaftliche Hintergründe

Im Konkursantrag, der Anfang der Vorwoche eingereicht wurde, verwies das Unternehmen auf die allgemeine wirtschaftliche Rezession sowie auf Preiserhöhungen, die nach bereits erfolgten Auftragsvergaben nicht mehr an Kunden weitergegeben werden konnten. Das Unternehmen beklagte zudem, dass „viele Großbaustellen nicht bezahlt“ worden seien.

Die Bilanzzahlen zeigen ein deutliches Missverhältnis: Vermögenswerte von knapp 1,1 Millionen Euro stehen Verbindlichkeiten von gut 2,7 Millionen Euro gegenüber.

Von der Insolvenz sind neben den Mitarbeitenden auch 100 Gläubiger betroffen.