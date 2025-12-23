KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Abzocke

PayPal-Horror: Statt 76 Euro plötzlich 2.600 weg – so schützen Sie sich

PayPal-Horror: Statt 76 Euro plötzlich 2.600 weg – so schützen Sie sich
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit | 23. Dezember 2025

Was als normaler Online-Einkauf begann, endete mit einem Schock: Statt 76 Euro für einen Wagenheber wurden plötzlich 2.600 Euro abgebucht. Der Fake-Shop hatte zugeschlagen.

Ein Kunde fiel auf einen täuschend echten Online-Shop herein, der das Erscheinungsbild von Lidl imitierte. Er erwarb einen hydraulischen Wagenheber für 76 Euro und wickelte die Zahlung über PayPal ab. Unmittelbar nach dem Zahlungsvorgang stellte er jedoch fest, dass statt des vereinbarten Betrags eine Summe in Fremdwährung abgebucht wurde – umgerechnet etwa 2.600 Euro. Versuche, den Anbieter zu kontaktieren, blieben erfolglos. Viele Opfer solcher Betrugsfälle bemerken den tatsächlichen finanziellen Schaden erst später bei der Durchsicht ihrer PayPal-Aktivitäten oder Kontoauszüge und stehen vor der Frage, ob sie die unberechtigte Abbuchung akzeptieren müssen.

⇢ So klappt zweite Chance für Pulli & Co. –Umtauschvereinbaren!

Rechtliche Lage

Betrüger nutzen zunehmend raffinierte Methoden im Online-Handel: Sie erstellen gefälschte Webseiten, manipulieren Zahlungsprozesse und implementieren technische Umleitungen bei Online-Transaktionen, um unbemerkt höhere Beträge einzuziehen. Wie das Portal „Anwalt.de“ berichtet, werden solche Betrugsszenarien regelmäßig von Geschädigten gemeldet. Die rechtliche Einschätzung von „Anwalt.de“ ist eindeutig: Verbraucher müssen Zahlungen, denen sie nicht bewusst zugestimmt haben, nicht hinnehmen. Wenn der abgebuchte Betrag deutlich vom angezeigten Kaufpreis abweicht, kann die erforderliche Zustimmung fehlen – damit entfällt die rechtliche Grundlage für Forderungen gegenüber dem Händler und dem Zahlungsdienstleister.

Handlungsempfehlungen

Bei solchen Vorfällen ist schnelles Handeln entscheidend. Betroffene sollten umgehend Beweismaterial sichern – dazu gehören Screenshots der Angebotsseite, der Kaufbestätigung, der Währungsumrechnung und des Buchungsnachweises. Die Erfahrung zeigt, dass PayPal Erstattungsanträge anfänglich oft zurückweist und sich dabei auf eine vermeintlich autorisierte Zahlung beruft. In diesem Fall sollte eine juristische Prüfung erwogen werden: Wurden die Käuferschutzrichtlinien korrekt angewendet? Lag tatsächlich eine Autorisierung vor? Hat der Zahlungsdienstleister seine Sicherheits- oder Informationspflichten verletzt?

Geschädigte können Ansprüche auf Rückzahlung wegen ungerechtfertigter Bereicherung geltend machen oder Schadensersatzforderungen stellen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Babygerüchte
Swift-Baby-Bombe geplatzt: Sport-Experte plaudert Schwangerschaft aus
| Zensur
Desingericas Spuck-Shows und Braten-Exzesse: Bürgermeister verhängt 50.000 Euro Strafe
| NICHT VERPASSEN!
Saša Kovačević live in Wien: Konzert im Hallmann Dome 2026
| Gewaltvorfall
Nach brutalen Überfall auf Satansbratans Vater folgt nun die Anzeige
| Sexualdebatte
Sex statt Soziales“: Schumanns Lust-Kampagne
MEHR AKTUELLE NEWS