PayPal-Horror: Statt 76 Euro plötzlich 2.600 weg – so schützen Sie sich

Was als normaler Online-Einkauf begann, endete mit einem Schock: Statt 76 Euro für einen Wagenheber wurden plötzlich 2.600 Euro abgebucht. Der Fake-Shop hatte zugeschlagen.

Ein Kunde fiel auf einen täuschend echten Online-Shop herein, der das Erscheinungsbild von Lidl imitierte. Er erwarb einen hydraulischen Wagenheber für 76 Euro und wickelte die Zahlung über PayPal ab. Unmittelbar nach dem Zahlungsvorgang stellte er jedoch fest, dass statt des vereinbarten Betrags eine Summe in Fremdwährung abgebucht wurde – umgerechnet etwa 2.600 Euro. Versuche, den Anbieter zu kontaktieren, blieben erfolglos. Viele Opfer solcher Betrugsfälle bemerken den tatsächlichen finanziellen Schaden erst später bei der Durchsicht ihrer PayPal-Aktivitäten oder Kontoauszüge und stehen vor der Frage, ob sie die unberechtigte Abbuchung akzeptieren müssen.

⇢ So klappt zweite Chance für Pulli & Co. –Umtauschvereinbaren!



Rechtliche Lage

Betrüger nutzen zunehmend raffinierte Methoden im Online-Handel: Sie erstellen gefälschte Webseiten, manipulieren Zahlungsprozesse und implementieren technische Umleitungen bei Online-Transaktionen, um unbemerkt höhere Beträge einzuziehen. Wie das Portal „Anwalt.de“ berichtet, werden solche Betrugsszenarien regelmäßig von Geschädigten gemeldet. Die rechtliche Einschätzung von „Anwalt.de“ ist eindeutig: Verbraucher müssen Zahlungen, denen sie nicht bewusst zugestimmt haben, nicht hinnehmen. Wenn der abgebuchte Betrag deutlich vom angezeigten Kaufpreis abweicht, kann die erforderliche Zustimmung fehlen – damit entfällt die rechtliche Grundlage für Forderungen gegenüber dem Händler und dem Zahlungsdienstleister.

Handlungsempfehlungen

Bei solchen Vorfällen ist schnelles Handeln entscheidend. Betroffene sollten umgehend Beweismaterial sichern – dazu gehören Screenshots der Angebotsseite, der Kaufbestätigung, der Währungsumrechnung und des Buchungsnachweises. Die Erfahrung zeigt, dass PayPal Erstattungsanträge anfänglich oft zurückweist und sich dabei auf eine vermeintlich autorisierte Zahlung beruft. In diesem Fall sollte eine juristische Prüfung erwogen werden: Wurden die Käuferschutzrichtlinien korrekt angewendet? Lag tatsächlich eine Autorisierung vor? Hat der Zahlungsdienstleister seine Sicherheits- oder Informationspflichten verletzt?

Geschädigte können Ansprüche auf Rückzahlung wegen ungerechtfertigter Bereicherung geltend machen oder Schadensersatzforderungen stellen.