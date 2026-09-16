Kurzfristiges SPÖ-Treffen: Gerüchte um Rochade machen die Runde

Ein kurzfristig angesetztes Treffen, keine Mitarbeiter und nur 45 Minuten Zeit – ein Termin in der Wiener SPÖ-Zentrale sorgt für Spekulationen.

In der Wiener SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße kommt das rote Regierungsteam am Mittwoch zu einem kurzfristig angesetzten Treffen mit Parteichef Andreas Babler zusammen. Der Termin soll um 15 Uhr beginnen und ist laut „Heute“ vorerst für rund 45 Minuten angesetzt. Dabei sollen die fünf weiteren SPÖ-Minister:innen sowie die drei Staatssekretär:innen ohne Mitarbeiter teilnehmen. Offiziell soll es um die Abstimmung zwischen Regierungs- und Parteiarbeit sowie um inhaltliche Themen der kommenden Wochen gehen.

Eingeladen hat Parteichef Andreas Babler. Parteimanager Klaus Seltenheim erklärte laut „Heute“ intern, Babler lade am Nachmittag zu einem „kurzen Austausch“. Im Mittelpunkt stehe „die bessere Abstimmung zwischen Regierungs- und Parteiarbeit. Nicht mehr und nicht weniger.“ Öffentlich wies Seltenheim Spekulationen über einen unmittelbar bevorstehenden Führungswechsel zurück und bezeichnete den Termin als gewöhnliches Arbeitstreffen.

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Spekulationen um Rochade

Rund um den Termin kursieren Medienberichte über mögliche personelle Veränderungen im SPÖ-Regierungsteam. Einzelne Partei-Insider spekulieren laut „Heute“ und oe24 darüber, dass Andreas Babler das Vizekanzleramt an Finanzminister Markus Marterbauer abgeben könnte. Von der SPÖ wurde ein solches Szenario bislang jedoch nicht bestätigt; Parteimanager Klaus Seltenheim wies entsprechende Ablösegerüchte öffentlich zurück.

Ein Rückzug Bablers ausschließlich aus dem Vizekanzleramt hätte auch Auswirkungen auf seinen Bezug: Nach den für 2026 geltenden Werten beträgt der Unterschied zwischen einem Vizekanzler mit Ressort und einem Bundesminister rund 1.907 Euro brutto im Monat. Gleichzeitig wird der frühere internationale Medienmanager Gerhard Zeiler in Medienberichten erneut als möglicher künftiger SPÖ-Chef genannt. Eine aktuelle Umfrage von Public Opinion Strategies unter 500 Wahlberechtigten ergab, dass die SPÖ mit Zeiler an der Spitze für 43 Prozent grundsätzlich eine Wahloption wäre: 12 Prozent würden sie laut Befragung „ganz sicher“, weitere 31 Prozent „möglicherweise“ wählen.

Am Freitag stehen mit den Sitzungen von SPÖ-Präsidium und -Vorstand bereits die nächsten parteiinternen Termine an. Laut „Heute“ waren diese Sitzungen allerdings bereits routinemäßig geplant und wurden nicht kurzfristig wegen des Treffens am Mittwoch angesetzt.