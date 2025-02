Lakers siegen gegen Mavericks, Doncic im Ceca-Mode

Luka Doncic brillierte gegen die Lakers mit einem Triple-Double. Begleitet von serbischen Klängen zeigte er erneut seine außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Im Mittelpunkt der NBA-Begegnung zwischen den Los Angeles Lakers und den Dallas Mavericks stand die beeindruckende Vorstellung von Luka Doncic. In diesem Duell, das für Doncic eine besondere Bedeutung hatte, da er auf sein ehemaliges Team traf, konnten die Lakers den Sieg davontragen. Der slowenische Basketballstar Luka Doncic glänzte mit einem Triple-Double und bewies, dass er auf dem besten Weg ist, seine frühere Topform wiederzuerlangen.

Vorbereitung und Aufwärmen

Bereits in der Vorbereitung auf das Spiel richtete sich das Augenmerk vieler Beobachter auf Doncic. Während er sein gewohntes Aufwärmprogramm absolvierte, wurde die Halle von den Klängen des Songs „Da raskinem sa njom“ der serbischen Sängerin Svetlana Raznatovic erfüllt. Begleitet von dieser Musik führte Doncic Liegestütze aus.

Im Verlauf des Spiels zeigte Doncic sein Können mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf, gefolgt von einem eindrucksvollen Dunk.

Der unter Fans als „Luka the Don“ bekannte Spieler rannte anschließend in die Umkleidekabine, was seine beeindruckende Leistung krönte.