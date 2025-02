Pep Guardiola: Das ist der Grund für Ehe-Aus nach 30 Jahren

Pep Guardiola und Cristina Serra beenden nach 30 Jahren ihre Ehe. Trotz der Trennung bleiben sie um eine freundschaftliche Beziehung bemüht.

Pep Guardiola, der renommierte Trainer von Manchester City, hat das Scheidungsverfahren mit seiner langjährigen Ehefrau Cristina Serra eingeleitet, wie spanische Medien Ende letzten Jahres berichteten. Nach drei Jahrzehnten Ehe hat das Paar beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Beide Parteien haben bereits die anfänglichen Bedingungen ihrer Scheidung geklärt und sich für einen gemeinsamen Anwalt entschieden, um mögliche öffentliche Skandale zu vermeiden.

Eine Quelle, die dem Paar nahesteht, betonte, dass die ehemaligen Partner bemüht sind, eine freundschaftliche Beziehung zu wahren. Der Grund für die Trennung sei weder Untreue noch ein ähnlicher Vorfall, sondern das allmähliche Auseinanderleben über die Jahre hinweg.

„Geld wird kein Problem sein, da sie sich bereits über die anfänglichen Bedingungen geeinigt haben, um sicherzustellen, dass die Trennung so harmonisch wie möglich verläuft. Menschen, denen sie voll vertrauen, kümmern sich um ihre Scheidung“, so eine Quelle aus dem Umfeld von Pep Guardiola und Cristina Serra.

Herausforderungen der Ehe

Die Ehe begann 2019 zu bröckeln, als Cristina zwischen Barcelona und London pendelte, um ihre Modeagentur zu leiten, während Pep Guardiola tief in seine Arbeit bei Manchester City vertieft war, das den englischen Fußball dominierte.

Ein Freund des Paares bemerkte: „Er ist ein absoluter Workaholic, immer dem Fußball verschrieben, und seine fehlende Beteiligung am Familiengeschäft in der Mode hat die Beziehung belastet. Cristina zog irgendwann zurück nach Barcelona, während Pep in Manchester blieb. Sie trennten sich in freundschaftlichem Einvernehmen, es gab keine andere Person oder Ähnliches.“

Das Paar hat drei Kinder: den Sohn Marius und die Töchter Maria und Valentina.