Lebensmittel‑Boom: Alfies liefert bald in neuen Regionen!

Lebensmittel per Mausklick: Der Online-Supermarkt Alfies erweitert sein Liefergebiet und bringt nun auch in weiteren Teilen Niederösterreichs und der Steiermark Einkäufe bis vor die Haustür.

Der Online-Supermarkt Alfies baut sein Liefergebiet in Niederösterreich und der Steiermark weiter aus, wie bereits Ende Jänner angekündigt. Durch diese Expansion können nun etwa 250.000 Personen in Niederösterreich und 200.000 in der Steiermark Lebensmittel über das Internet bestellen. Die Zustellung erfolgt wahlweise innerhalb von 120 bis 180 Minuten oder zu einem vom Kunden gewählten Zeitfenster von Montag bis Samstag.

In Niederösterreich vergrößert Alfies sein Versorgungsgebiet in alle Richtungen. Ausgehend von den vier Wiener Lagerstandorten werden jetzt folgende Regionen beliefert: Der komplette Bezirk Mödling, Teile des Bezirks Tulln bis Kierling und Weidling, im Bezirk Korneuburg die Strecke von Korneuburg über Bisamberg bis nach Stockerau, der Bezirk Mistelbach bis Wolkersdorf im Weinviertel, im Bezirk Gänserndorf die Orte bis Auersthal, Strasshof an der Nordbahn, Schönfeld im Marchfeld sowie südlich bis Orth an der Donau.

⇢ Supermarkt-Schock: Billa kappt Lieferservice



Zudem werden im Bezirk Bruck an der Leitha die Strecke von Schwechat bis Fischamend im Norden und Ebergassing im Süden abgedeckt, im Bezirk Baden die Gemeinden entlang Baden und Bad Vöslau bis Leobersdorf sowie östlich bis Ebreichsdorf.

Steirische Expansion

In der Steiermark erweitert Alfies seinen Zustellradius rund um Graz. Das Versorgungsgebiet reicht im Norden entlang der A9 bis nach Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung, östlich bis Laßnitzhöhe in den Bezirken Graz-Umgebung und Weiz, im Süden bis nach Wildon und Lebring in den Bezirken Graz-Umgebung und Leibnitz sowie westlich bis St. Johann ob Hohenburg in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg.

Für Wien und Graz garantiert Alfies eine Lieferzeit von 60 Minuten. In die umliegenden Gebiete dieser Städte werden Bestellungen innerhalb von 120 bzw. 180 Minuten oder in einem gewünschten einstündigen Zeitfenster zugestellt. Die Lieferzeiten erstrecken sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 23 Uhr, freitags von 8 bis 24 Uhr und samstags von 8 bis 22 Uhr.

Für Sonn- und Feiertage bietet das Unternehmen Vorbestellungen an. Der Mindestbestellwert beträgt 25 Euro, ab einem Warenwert von 45 Euro entfällt die Liefergebühr von 3,99 Euro.

Zukünftige Pläne

Auch rund um Zürich vergrößert Alfies aktuell sein Versorgungsgebiet und erschließt damit weitere Teile der Kantone Zürich, Aargau und Zug. Nach der jetzigen Expansion in Niederösterreich und der Steiermark plant das Unternehmen im Inland als nächstes die Erschließung von Linz samt den südwestlich angrenzenden Regionen Traun und Wels in Oberösterreich.

„Damit unser Geschäftsmodell funktioniert, brauchen wir Regionen mit über 200.000 Personen und eine gewisse Bevölkerungsdichte“, erklärt Gunther Michl, Alfies-Mitgründer und -Geschäftsführer. „Die Stadt Salzburg ist noch kein Thema. Nach Linz würde zuerst wahrscheinlich Innsbruck und Umgebung in Tirol kommen.“

Der Online-Supermarkt feiert 2025 sein zehnjähriges Bestehen in Wien. Seit 2021 ist Alfies auch in Graz tätig, seit 2024 in Zürich, der größten Stadt der Schweiz. Mit diesen drei Standorten erwirtschaftete das von drei Salzburgern gegründete Wiener Unternehmen im vergangenen Jahr einen Gewinn von rund 33 Millionen Euro.

„Neben einem breiten Produktangebot aus bekannten Lebensmitteln zu den gewohnten Supermarktpreisen sowie heimischen wie internationalen Spezialitäten setzen wir stark auf Service. Das beinhaltet natürlich die bequeme Online-Bestellung und Lieferung sowie unser Kundenservice-Team in unserer Wiener Geschäftsstelle, aber auch die Mitnahme von leeren Pfandgebinden und die ständige Weiterentwicklung unseres KI-Einkaufsassistenten ‚Alfie‘. Wir erleichtern seit zehn Jahren den Alltag zahlreicher Kunden und freuen uns darauf, nun auch stärker in Niederösterreich und der Steiermark aktiv zu sein,“ erklärt Michl.

Wer unsicher ist, ob die eigene Adresse im Liefergebiet liegt, kann dies ohne Registrierung auf alfies.at durch Eingabe der Adresse im Suchfeld überprüfen.