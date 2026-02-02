Lebensstil oder Schicksal? Die erschreckende Wahrheit hinter der Krebs-Epidemie

In Deutschland erkrankt mittlerweile fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs, wie aktuelle RKI-Daten belegen. Diese beunruhigende Statistik wirft grundlegende Fragen auf: Hat sich unsere Lebensweise so drastisch verschlechtert oder liegen die Ursachen tiefer? Experten weisen darauf hin, dass die Zusammenhänge vielschichtig sind und paradoxerweise auch medizinische Erfolge zu dieser Entwicklung beitragen.

„Krebs ist in der großen Mehrzahl der Fälle eine Erkrankung des Alters„, erläutert Prof. Christof von Kalle vom Berlin Institute of Health. Mit steigendem Lebensalter wächst das Krebsrisiko erheblich, besonders jenseits der 60. Der Statistiker Prof. Christian Hesse von der Universität Stuttgart verdeutlicht: „Die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen – über lange Zeit im Schnitt um rund zweieinhalb Jahre pro Jahrzehnt.“ Folglich erreichen mehr Menschen jenes Alter, in dem Krebserkrankungen vermehrt auftreten – vereinfacht ausgedrückt werden mehr Menschen alt genug, um an Krebs zu erkranken.

Medizinischer Fortschritt

Die medizinischen Fortschritte spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. „Der Anstieg der Krebsfälle ist in gewisser Weise ein Fluch der guten Tat„, konstatiert von Kalle. Früher oft tödliche Infektionskrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können heute erfolgreich behandelt werden. Dies führt dazu, dass Menschen länger leben und Krebs als typische Alterserkrankung häufiger auftritt.

Gleichzeitig trägt die verbesserte Diagnostik zur Erfassung bei: Krebserkrankungen werden frühzeitiger und häufiger entdeckt. „Diagnostik und Vorsorge haben sich stark verbessert. Die Nutzung von Screeningangeboten ist teils um rund 30 Prozentpunkte gestiegen„, erläutert Hesse. Die Zahl unentdeckter Krebsfälle ist dadurch deutlich zurückgegangen.

Vermeidbare Risiken

Allerdings sind nicht alle Krebserkrankungen unvermeidliches Schicksal. „Ein erheblicher Teil der Krebserkrankungen ist lebensstilbedingt“, betont von Kalle. Tabakkonsum, übermäßiger Alkoholgenuss, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung erhöhen das Erkrankungsrisiko signifikant. Übergewicht gilt als Risikofaktor für bestimmte Krebsarten, insbesondere Darm- und Brustkrebs.

Nach heutigem Wissensstand könnten theoretisch bis zur Hälfte aller Krebserkrankungen verhindert werden. Umwelteinflüsse tragen ebenfalls zur Krebsentstehung bei. „Wir wissen, dass Umwelt- und Arbeitsstoffe wie Asbest oder Benzol Krebs verursachen können. Auch Luftverschmutzung spielt eine Rolle“, erklärt von Kalle.

Bestimmte Infektionen wie HPV, gegen die Impfungen verfügbar sind, stehen ebenfalls in Verbindung mit spezifischen Krebsarten. Trotz der alarmierenden Zahlen gibt es ermutigende Entwicklungen: „Die Zahl der diagnostizierten Krebsfälle nimmt zu, obwohl die altersbereinigten Sterberaten eher sinken„, sagt Hesse.

Moderne Therapieansätze, personalisierte Medizin und Immuntherapien verlängern die Überlebenszeit – häufig erheblich.

Prof. von Kalle fasst zusammen: „Nicht rauchen, wenig oder keinen Alkohol trinken, sich bewegen und die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen – damit lässt sich das Krebsrisiko massiv senken.“