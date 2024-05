„Hirnloses Assi-Kind“: Lehrerin attackiert und beschimpft Erstklässler

In Klagenfurt herrscht große Bestürzung nach einem Vorfall an einer lokalen Volksschule. Eine Lehrkraft soll einen Erstklässler körperlich angegriffen und erniedrigt haben. Die Beschuldigungen wiegen schwer und beinhalten massive Beschimpfungen sowie physische Gewalt gegen einen Sechsjährigen mit Migrationshintergrund. Die „Kleine Zeitung“ berichtet über Augenzeugen, die den Übergriff schildern.

Junge fällt nach Stoß zu Boden

Während der Unterrichtsstunde wurde das Kind zunächst verbal angegangen: „Es gibt in der Klasse nur einen, der immer auffällt“, so das rigorose Urteil der Lehrerin. Kurz darauf folgte ein Stoß vom Sessel, der den Jungen zu Boden stürzen ließ. Der verbale Angriff setzte sich fort: „Wie kann man nur so blöd sein und jetzt weinen?“ Es kam zu einem physischen Übergriff, bei dem der Lehrerin das Kind mit Hausschuhen auf den Kopf schlug und zwei Kissen auf den Kopf des Kindes drückte. Ein Lehrer der Schule wurde Zeuge und informierte umgehend die Schulleitung.

Weitere Anschuldigungen

Die Untersuchung des Falls brachte weitere Beunruhigungen ans Licht. Dem Bericht zufolge soll die Pädagogin weitere Mädchen physisch misshandelt haben. Eines zwickte sie in den Arm und ein anderes soll sie sogar an den Haaren gezogen haben. Dabei blieb es aber nicht. Die Beschuldigte bediente sich demütigender und kränkender Aussagen gegenüber verschiedenen Kindern: „Du bist fett, deine Mutter ist faul und daher habt ihr kein Geld“ sowie „Du bist ein hirnloses Assi-Kind“, gehörten zu den verbalen Ausfällen der Lehrerin.

Als Konsequenz dieser Vorfälle, wurde die Angeklagte von der Schuldirektion umgehend entlassen.