Leo XIV.: Was der Papstname über seine Mission verrät

Ein historischer Moment für die katholische Kirche: Mit Robert Prevost übernimmt erstmals ein US-Amerikaner das Papstamt und wählt einen Namen mit symbolischer Kraft.

Kardinal Robert Prevost, ein amerikanischer Missionar mit langjähriger Tätigkeit in Peru und Leiter des einflussreichen vatikanischen Bischofsamtes, wurde zum ersten US-amerikanischen Papst in der zweitausendjährigen Geschichte der katholischen Kirche gewählt. Der 69-jährige Kardinal übernahm am Donnerstag das Amt des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche und wählte den Namen Papst Leo XIV., wie ein hochrangiger Kardinal der versammelten Menge auf dem Petersplatz verkündete.

Nach dem traditionellen „Habemus Papam“ – „Wir haben einen Papst“ – vom Balkon der Petersbasilika wurde zunächst der bürgerliche Name des neuen Kirchenoberhauptes bekanntgegeben, gefolgt von seinem bedeutungsvollen Papstnamen. „Friede sei mit euch allen“, waren die ersten öffentlichen Worte von Papst Leo XIV., die er vom Balkon der Petersbasilika an die Gläubigen richtete.

Die Wahl des in Amerika geborenen Kardinals Robert Francis Prevost kam überraschend, wie der katholische Priester und Blogger Ed Tomlinson betonte. „Vermutlich wird sein Pontifikat die Liberalisierungslinie von Franziskus fortsetzen“, erläuterte er gegenüber The Independent. Zur Namenswahl des neuen Papstes merkte Tomlinson an: „Der Name Leo steht historisch für einen Papst, der in Krisenzeiten Stärke beweist.“

Der letzte Papst mit dem Namen Leo amtierte vor mehr als einem Jahrhundert. Papst Leo XIII. führte die Kirche von 1878 bis 1903. Der erste Papst dieses Namens, Leo der Große, stand der Kirche von 440 bis 461 vor. Papst Leo XI. verzeichnete eines der kürzesten Pontifikate der Kirchengeschichte – es dauerte weniger als einen Monat, vom 1. April 1605 bis zu seinem Tod am 27. April desselben Jahres.

Bedeutung der Namenswahl

Ein Papst Franziskus II. hätte eine Weiterführung der seelsorgerischen Schwerpunkte des verstorbenen Papstes und seiner Zuwendung zu den Ausgegrenzten signalisiert. Interessanterweise hatte Franziskus selbst scherzhaft angedeutet, sein Nachfolger könnte sich Johannes XXIV. nennen – in Anlehnung an den fortschrittlichen Papst der Ära des Zweiten Vatikanischen Konzils (kirchliche Reformversammlung 1962-1965). Die Wahl des im 20. Jahrhundert am häufigsten verwendeten Papstnamens Pius hingegen hätte eindeutig auf einen traditionalistischen Kurs hingedeutet.

Wie Natalia Imperatori-Lee, Vorsitzende für Religionswissenschaften am Manhattan College, bemerkte: „Jeder Kardinal betritt das Konklave mit einem bestimmten Namen im Hinterkopf.“ Der gewählte Name bietet nun einen ersten aufschlussreichen Einblick in die Vision des neuen Papstes für die katholische Kirche.

Während des ersten Jahrtausends der Kirchengeschichte behielten die Päpste überwiegend ihre Geburtsnamen bei. Die erste Ausnahme bildete der Römer Mercurius im 6. Jahrhundert, der aufgrund seines nach einem heidnischen Gott benannten Geburtsnamens den passenderen Namen Johannes II. wählte. Die Tradition der Namensänderung etablierte sich endgültig im 11. Jahrhundert, als deutsche Päpste Namen früher Kirchenbischöfe übernahmen, um „Kontinuität zu signalisieren“, erklärte Pater Roberto Regoli, Historiker an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.

Über Jahrhunderte hinweg wählten neue Päpste bevorzugt den Namen jenes Papstes, der sie zum Kardinal erhoben hatte. Johannes wurde mit 23 Päpsten zum beliebtesten Namen, gefolgt von Benedikt und Gregor mit jeweils 16 Namensträgern. Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts begannen Päpste, Namen zu wählen, die programmatisch für ihr Pontifikat standen, so Regoli. „Auch jetzt wird uns der Name des neuen Papstes helfen zu verstehen, welchen Weg er einschlagen möchte“, betonte der Historiker.

Päpstliche Namensgeschichte

Einige Papstnamen wurden seit Jahrhunderten nicht mehr verwendet, darunter Urban oder Innozenz. „Ich glaube kaum, dass jemand den Namen Innozenz wählen wird“, meinte Imperatori-Lee mit Blick auf die Missbrauchsskandale und andere Erschütterungen, die die Kirche durchlebt hat. „Das wäre keine angemessene Wahl.“

Papst Franziskus, der 2013 gewählt wurde, nahm den Namen des heiligen Franz von Assisi an, der für Demut, ein Leben in Armut und seine Liebe zu allen Geschöpfen bekannt ist. Damit signalisierte er ein Papsttum, das sich den oft Ausgegrenzten zuwendet – Armen, Gefangenen und der LGBTQ+-Gemeinschaft – und gleichzeitig Frieden, Brüderlichkeit und Umweltschutz fördert.

Der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger, der 2005 zum Papst gewählt wurde, wählte den Namen Benedikt XVI. Er wollte damit Benedikt XV. ehren, der die Kirche während des Ersten Weltkriegs führte und sich der Heilung der Kriegswunden widmete, sowie den heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert, den Begründer des westlichen Mönchtums, der zur Verbreitung des Christentums in Europa beitrug. Eine der Prioritäten von Benedikt XVI. war die Wiederbelebung des Glaubens in Europa. „Ein neuer Papst Benedikt würde bedeuten, dass die Kardinäle Franziskus als Ausnahmeerscheinung betrachten“, erläuterte Imperatori-Lee.

Der erste zusammengesetzte Papstname wurde 1978 von Kardinal Albino Luciani gewählt, um Papst Johannes XXIII. zu würdigen, der das Zweite Vatikanische Konzil zur Reform der katholischen Kirche einberief, sowie Paul VI., der es abschloss. Der Name signalisierte ein Bekenntnis zu Reformen, darunter die Abkehr von der lateinischen Messe zugunsten lokaler Sprachen und die Öffnung gegenüber anderen Glaubensrichtungen, besonders dem Judentum. Das Pontifikat von Johannes Paul I. währte nur 33 Tage. Sein Nachfolger, der polnische Kardinal Karol Wojtyla, wählte den Namen Johannes Paul II.

Der Name Johannes wurde von Päpsten 23 Mal gewählt, zuletzt 1958 von Papst Johannes XXIII. Er kann sich auf den Apostel Johannes beziehen, einen der zwölf Jünger Jesu und Verfasser eines der Evangelien, oder auf Johannes den Täufer, den Propheten, der Jesus taufte. „Johannes XXIII. war ein Papst, von dem niemand viel erwartete, der aber einen enormen Einfluss auf die Kirche ausübte“, erklärte Imperatori-Lee. „Das könnte ein Hinweis darauf sein, wie ein Papst sein Pontifikat gestalten möchte.“

Der Name Paulus wurde sechsmal gewählt, zuletzt 1963 von Paul VI. Der heilige Paulus verbreitete die Lehren Jesu im 1. Jahrhundert. Dieser Name wird mit Päpsten in Verbindung gebracht, die für ihre traditionalistische, reformfeindliche Haltung bekannt sind. Pius IX. ordnete 1858 die Entführung des jüdischen Jungen Edgardo Mortara an und ließ ihn im Vatikan katholisch erziehen, nachdem er erfahren hatte, dass der Junge heimlich von einer Haushälterin getauft worden war. Pius X. war der antimodernistische Papst des frühen 20. Jahrhunderts, der die schismatische Gruppe gegen das Zweite Vatikanische Konzil, die Gesellschaft des heiligen Pius X., inspirierte. Pius XII., der Papst während des Zweiten Weltkriegs, wurde dafür kritisiert, nicht deutlich genug zum Holocaust Stellung bezogen zu haben. „Heute ist es ein Name, der von bestimmten katholischen Gruppen mit traditionalistischer Ausrichtung beansprucht wird“, erläuterte Regoli.

Ein neuer Papst kann frei einen Namen wählen, der noch nie zuvor verwendet wurde, wie es Franziskus tat. „Dies würde eine neue Ära einläuten und könnte bedeuten, dass sein Programm nicht mit dem seiner Vorgänger übereinstimmt – also ein noch stärker individuell geprägtes Programm“, erklärte Regoli.

Imperatori-Lee schlug einen weiteren Namen vor, der eine Fortsetzung des Erbes von Franziskus signalisieren könnte: Ignatius, nach dem Gründer des Jesuitenordens, dem Franziskus angehörte. „Das wäre interessant“, meinte sie. „Einen solchen Papst hatten wir noch nie.“