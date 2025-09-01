Letzte Chance für Jahre: Totale Mondfinsternis verzaubert Österreich

Ein seltenes Himmelsschauspiel erwartet Österreich am 7. September, wenn eine totale Mondfinsternis über dem Land zu beobachten sein wird. Voraussetzung für das Naturereignis ist allerdings ein wolkenfreier Himmel.

Die astronomische Besonderheit zeigt sich am Sonntagabend, wobei der Mond in Wien bereits um 19.21 Uhr aufgeht – noch bevor die vollständige Verdunkelung einsetzt. Im Gegensatz zur eher unscheinbaren Mondfinsternis vom 14. März dieses Jahres, bei der der Erdtrabant mit nur neunprozentiger Verdunkelung unterging, gilt das bevorstehende Ereignis als eines der bedeutendsten astronomischen Phänomene des Jahres 2025. Diesmal wird die komplette Verdunkelung von österreichischem Boden aus sichtbar sein.

Das Phänomen der Mondfinsternis tritt ausschließlich bei Vollmond auf, wenn Sonne, Erde und Mond eine gerade Linie bilden und der Erdbegleiter durch den Schatten unseres Planeten wandert. Je nach Konstellation kann der Mond vollständig oder nur teilweise in diesen Schatten eintauchen.

Besonders reizvoll machen diese Himmelsschauspiele die regionalen Unterschiede in der Sichtbarkeit. Während der verfinsterte Mond in der Bundeshauptstadt noch in der Abenddämmerung aufgeht, erleben Beobachter im Westen Österreichs ein noch spektakuläreres Ereignis: In Bregenz zeigt sich der Erdtrabant bereits vollständig verfinstert am Horizont.

Zeitlicher Ablauf

Beim Mondaufgang am 7. September wird der Erdtrabant in Wien bereits zu 86 Prozent vom Kernschatten der Erde bedeckt sein. In Bregenz erscheint der Mond um 19.46 Uhr sogar schon vollständig verdunkelt am Horizont. Alexander Pikhard, Leiter der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, weist jedoch gegenüber der APA auf einen kleinen Nachteil hin: „Die Totalität beginnt in der Abenddämmerung und der verfinsterte Mond ist in der hellen Dämmerung nur schlecht zu sehen.“

Die vollständige Verdunkelung dauert von 19.30 bis 20.53 Uhr, wobei das Maximum um 20.12 Uhr erreicht wird. Um 21.57 Uhr endet das Himmelsschauspiel, wenn der Mond den Kernschatten der Erde vollständig verlässt.

Während der Totalität nimmt der Mond häufig eine rötliche Färbung an – ein Phänomen, das durch die Lichtbrechung der Erdatmosphäre entsteht. Das langwellige rote Licht wird dabei weniger stark gestreut als blaues Licht und erreicht so den verfinsterten Mond.

Seltenes Ereignis

Wer dieses Ereignis verpasst, muss sich lange gedulden: Die nächste von Österreich aus sichtbare Mondfinsternis findet erst am 28. August 2026 statt – dann allerdings nur als partielle Verfinsterung.

Auf eine vollständige Mondfinsternis, die von Wien aus in ihrer Totalität beobachtet werden kann, müssen Astronomiebegeisterte sogar bis zum 31. Dezember 2028 warten.

Die astronomische Vorhersage dieser Ereignisse basiert auf präzisen Berechnungen der Himmelsmechanik. Mondfinsternisse treten durchschnittlich zwei- bis dreimal pro Jahr auf, sind aber nicht von jedem Ort der Erde aus sichtbar. Für Österreich bedeutet das kommende Ereignis daher eine besonders seltene Gelegenheit, dieses Naturschauspiel in seiner vollen Pracht zu erleben.