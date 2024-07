Letzte Generation: Lufthansa fordert 740.000 Euro Schadenersatz!

Im Anschluss an eine jüngste Welle von Klimaprotesten, die zu umfangreichen Störungen an mehreren deutschen Flughäfen geführt hat, hat die Lufthansa angekündigt, Schadenersatz von der Aktivistengruppe „Letzte Generation“ einzufordern.

Finanzielle Auswirkungen und frühere Präzedenzfälle

Die Proteste der „Letzten Generation“, die vor allem darauf abzielen, auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen, hatten zuletzt einen erheblichen Einfluss auf den Betrieb mehrerer deutscher Flughäfen. Insbesondere der Frankfurter Flughafen wurde durch einen Protest am Donnerstagmorgen stark beeinträchtigt, was zu Verzögerungen und Flugausfällen führte. Ein Sprecher der Lufthansa teilte mit, dass die Berechnung der Schadenssumme noch im Gange ist, die Forderung jedoch voraussichtlich die bisherigen Entschädigungen, die sich auf Aktionen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin bezogen, übertreffen wird. Damals hatte die Airline Schadenersatzforderungen von insgesamt 740.000 Euro gestellt.

Wachsende Spannung zwischen Luftfahrt und Klimabewegung

Diese Entwicklung markiert einen weiteren Höhepunkt in der angespannten Beziehung zwischen der Luftfahrtbranche und Klimaaktivisten Während die Branche sich bemüht, den Flugverkehr nach pandemiebedingten Einschränkungen wieder hochzufahren, sehen sich Fluggesellschaften zunehmend mit Protesten konfrontiert, die auf die umweltschädlichen Auswirkungen des Luftverkehrs hinweisen. Die Lufthansa hat nun klargemacht, dass sie rechtliche Schritte einleiten wird, um die durch die Protestaktionen verursachten finanziellen Verluste wiedergutzumachen.

In diesem Kontext betont die Auseinandersetzung die wachsende Dringlichkeit, einen Dialog zwischen Umweltschützenden und der Luftfahrtindustrie zu etablieren, um nachhaltige Lösungen zu finden, die die ökologischen Auswirkungen des Fliegens minimieren, ohne die Mobilität und wirtschaftliche Stabilität zu gefährden.