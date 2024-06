Letzte Generation: Proteste auf Donauinselfest angekündigt!

In einer jüngsten Verlautbarung kündigte die Umweltschutzorganisation „Letzte Generation“ an, das bevorstehende Donauinselfest mit Protestaktionen zu konfrontieren. Unter dem Motto, dass ein unbeschwertes Feiern in Zeiten der Klimakrise unmöglich sei, bereitet sich die Gruppe vor, ihre Botschaft auf dem Festival lautstark zu vermitteln.

Konkrete Pläne noch unter Verschluss



Die genauen Details der geplanten Protestaktionen bleiben ein gut gehütetes Geheimnis der Organisation. Sie betonen jedoch, dass ihr Protest nicht gegen die auftretenden Künstler oder Fans gerichtet ist, sondern ausschließlich gegen die Politik von Karl Nehammer und dessen Regierung, welche, laut den Aktivisten, eine gefährliche Untätigkeit in Sachen Klimaschutz an den Tag legt. Ihre Pläne haben sie auf der Plattform X geteilt von der Sprecherin Marina Hagen-Canaval.

Mitwirkung und Vorbereitung für Interessierte



Für alle, die sich den Protesten anschließen möchten, bietet die „Letzte Generation“ im Vorfeld spezielle Schulungen an. Darüber hinaus wird angekündigt, dass Teilnehmer eine orangefarbene Warnweste erhalten, um während des Festivals als Teil der Protestaktion erkennbar zu sein.

Die „Letzte Generation“ beschreibt ihre Vorbereitungen und Pläne als Teil einer umfassenden Strategie, die aufmerksam machen soll auf die Notwendigkeit dringender politischer Maßnahmen im Kampf gegen die globalen Klimaänderungen.

