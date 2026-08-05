Lok und Traktor kollidieren – Güllefass auf den Gleisen

Ein Traktor, eine Lokomotive, ein unbeschrankter Übergang – in Niederösterreich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit glimpflichem Ausgang.

Mittwochfrüh wurde die Rettungsorganisation Rotes Kreuz Atzenbrugg-Heiligenreich zu einem schweren Unfall zwischen Moosbierbaum und dem dortigen Golfplatz alarmiert. An einem unbeschrankten Bahnübergang entlang der L115 war ein Traktor mit angehängtem Güllefass von einer Verschub-Lokomotive seitlich getroffen worden. Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde durch den Aufprall ein Stück weit entlang der Gleise mitgezogen.

Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Dennoch: „Trotz des heftigen Zusammenstoßes ging der Unfall glimpflich aus“, wie das Rote Kreuz Atzenbrugg-Heiligenreich berichtet.

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Aufwändige Bergung

Der verletzte Traktorlenker wurde gemeinsam von Einsatzkräften des Roten Kreuzes und des Samariterbundes Traismauer betreut und anschließend in das Universitätsklinikum Tulln transportiert. Auf Veranlassung des ÖBB-Einsatzleiters wurde die Oberleitung abgeschaltet und geerdet, wie die Feuerwehr Atzenbrugg mitteilte.

Der schwer beschädigte Traktor sowie das Güllefass wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Atzenbrugg mithilfe eines Krans vom Gleisbereich gehoben und mit einem Wechselladefahrzeug abtransportiert.