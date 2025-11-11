Lotterie-Fieber: So kannst du beim 130-Millionen-Superdraw mitspielen

Der EuroMillions Superdraw 2025 wirft seine Schatten voraus und verspricht wieder außergewöhnliche Gewinnchancen. Hier erfährst du alle wichtigen Details zu den kommenden Terminen, beeindruckende Erfolgsgeschichten aus dem europäischen Raum sowie praktische Hinweise zur Teilnahme an dieser besonderen Lotterie-Veranstaltung.

Die 2004 ins Leben gerufene EuroMillions stellt das europäische Pendant zu den amerikanischen Großlotterien PowerBall und MegaMillions dar. Zwar erreicht sie nicht ganz die jenseits der Milliarden-Grenze liegenden Summen ihrer US-amerikanischen Konkurrenz, doch mit Jackpots von bis zu 250 Millionen Euro repräsentiert sie dennoch die finanziell attraktivste Lotterie Europas. Der französische Betreiber Francaise des Jeux, einer der Mitbegründer dieser länderübergreifenden Lotterie, organisiert jährlich spezielle Ziehungen mit erhöhten Jackpots, die in der Fangemeinde regelmäßig für Begeisterung sorgen.

Bei einem EuroMillions Superdraw handelt es sich um eine besondere Ziehung mit einem garantierten Mindestjackpot von 130 Millionen Euro. Diese Sonderveranstaltungen finden nur vereinzelt im Jahresverlauf statt und können bei ausbleibenden Hauptgewinnen über mehrere aufeinanderfolgende Ziehungen bis zum maximalen Jackpot von 250 Millionen Euro ansteigen. Im laufenden Jahr 2025 gab es bereits zwei solcher Superziehungen: am 7. März startete eine Serie, die schließlich am 28. März mit einem Rekordgewinn endete, während am 26. September der Jackpot direkt geknackt wurde. Für den 5. Dezember ist nun die nächste Superziehung angesetzt – die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Kommende Superziehung

Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar: Der kommende Superdraw ist für den 5. Dezember 2025 terminiert – ein Datum, das Lotterie-Enthusiasten bereits jetzt notieren sollten. Der Startjackpot wird mindestens 130 Millionen Euro betragen, und für eine rasche Teilnahme wird eine übersichtliche Anleitung zur Verfügung stehen. Bis dahin finden die regulären EuroMillions-Ziehungen weiterhin jeden Dienstag und Freitag statt.

Der jüngste EuroMillions-Superdraw vom 26. September 2025 führte bereits nach der ersten Ziehung zu einem Volltreffer in Höhe von 130 Millionen Euro, der nach Belgien ging. Von offizieller Seite wurden keine persönlichen Informationen zum Gewinner veröffentlicht, da in Belgien viele Großgewinner ihre Anonymität wahren. Üblicherweise haben Gewinner 20 Wochen Zeit, ihren Anspruch geltend zu machen, was normalerweise nach Terminabsprache mit der Nationalen Loterij in Brüssel erfolgt. So bleibt die Identität des Glückspilzes im Verborgenen. Die Gewinnkombination setzte sich aus den Hauptzahlen 04, 17, 25, 28, 44 sowie den Sternzahlen 05 und 11 zusammen. Ein einziger Spielschein traf alle sieben Zahlen und sicherte damit den kompletten Superdraw-Jackpot.

Die EuroMillions-Lotterie hat im Laufe ihrer Geschichte einige der bedeutendsten Gewinner im Glücksspielsektor hervorgebracht. An der Spitze stehen mittlerweile drei Rekordgewinne von jeweils 250 Millionen Euro: einer in Österreich (28. März 2025), einer in Irland (17. Juni 2025) und einer in Frankreich (19. August 2025). Der vorherige Höchstgewinn lag bei 240 Millionen Euro (8. Dezember 2023, Österreich). Bemerkenswert bleibt auch der Gewinn einer Erstspielerin aus Tahiti (15. Oktober 2021) über 220 Millionen Euro. In der Schweiz hält der Gewinn vom 26. Februar 2021 über 210 Millionen Euro nach wie vor den nationalen Rekord.

Teilnahmemöglichkeiten

Wie sieht die Situation in Deutschland aus? EuroMillions wird in neun europäischen Ländern angeboten, wobei die staatlichen Lotteriegesellschaften in Deutschland dieses länderübergreifende Spiel nicht im Programm haben. Dennoch könnte ein in Deutschland ansässiger EuroMillions-Gewinner schnell zum neuen Rekordhalter werden. Der aktuelle deutsche Höchstgewinn stammt aus dem EuroJackpot und beträgt 120 Millionen Euro – zuletzt bei der Ziehung am 23. September 2025 mit einem Gewinnlos aus Berlin.

Über Lottoland besteht die Möglichkeit, bequem von zu Hause aus an EuroMillions teilzunehmen, auch für Spieler in Deutschland. Als Alternative empfiehlt Lottoland für Interessenten an regelmäßigen monatlichen Auszahlungen das Spiel EuroDreams – eine Lotterie-Variante, bei der statt eines Einmalbetrags eine Art Rente ausgezahlt wird. Diese Ziehung findet zweimal wöchentlich statt und eignet sich ideal zur Überbrückung bis zum nächsten Superdraw. EuroDreams wurde 2023 in Europa eingeführt und ist derzeit in acht Ländern verfügbar. Das Spielprinzip basiert auf 6 aus 40 Zahlen plus einer Traumzahl (1-5); der Hauptgewinn beträgt 20.000 Euro monatlich über 30 Jahre (insgesamt 7,2 Millionen Euro), bei Sonderziehungen sogar 30.000 Euro monatlich (insgesamt 10,8 Millionen Euro). Der zweite Rang bietet 2.000 Euro monatlich über fünf Jahre.

Die Superziehungen bei EuroMillions finden nur selten statt, weshalb es 130 Millionen gute Gründe gibt, sich frühzeitig auf dieses Großereignis vorzubereiten. Zur Klärung häufiger Begriffsverwirrungen: Ob Super- oder Sonderziehung, ob Super-Jackpot, Superpot in Österreich oder Superdraw in Deutschland – bei EuroMillions handelt es sich stets um dasselbe Ereignis mit mindestens 130 Millionen Euro im Jackpot.

An EuroMillions kannst du online teilnehmen und deinen Tippschein bequem von zu Hause oder unterwegs abgeben. Die Teilnahme ist von verschiedenen Ländern aus möglich – ob aus Frankreich, Deutschland oder anderen Orten. Der Vorgang ist unkompliziert: Auf der EuroMillions-Webseite Zahlen auswählen, Tippschein abgeben und auf Glück hoffen. Bei einem Gewinn erfolgt die Benachrichtigung per E-Mail. Es existiert keine verlässliche Gewinnstrategie, da EuroMillions ein reines Glücksspiel ist. Mit einer Systemwette werden mehrere Zahlenkombinationen gleichzeitig gespielt, was die Gewinnchance pro Schein erhöht, allerdings bei entsprechend höherem Einsatz. Verantwortungsvolles Spielen steht dabei im Vordergrund.

Sollte kein Hauptgewinner ermittelt werden, erhöht sich der Jackpot für die nächste Ziehung und kann bis zur aktuellen Obergrenze von 250 Millionen Euro anwachsen.