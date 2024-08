Lugners Grab hat sechs Plätze: Wer kommt aller hinein?

Richard Lugner, der bekannte Baulöwe und Promi aus Wien, hat nach einem ereignisreichen Leben seine letzte Ruhe gefunden. Der 91-Jährige verstarb friedlich in seiner Villa in Döbling, nur einen Steinwurf entfernt von der Kaasgrabenkirche und dem Grinzinger Friedhof, wo er beigesetzt wird.

Lugners Leben war alles andere als ruhig. Laute Society-Events und bunte Auftritte prägten seinen Alltag. Ein Freund berichtet, dass Lugner oft bis Mitternacht in seinem Büro in der Lugner City arbeitete, wenn er abends nicht anderweitig unterwegs war. Das stille Innehalten schien ihm fremd.

Vorbereitung auf den letzten Weg

In einem Interview mit der Zeitung „Heute“ am 24. Dezember 2023, erzählte Lugner über seine Gedanken zum Tod. „Über das Sterben wollte ich nicht nachdenken,“ gestand er damals. Dennoch hatte er kürzlich vorsorglich ein Grab erworben, um seinen Angehörigen eine schwere Entscheidung abzunehmen. Der Grabstein wurde ebenfalls in Auftrag gegeben, und zwar in seinem charakteristischen Lugner-Rot, der im September eintreffen soll. Sogar die genauen Details seiner Beerdigung hatte er festgelegt, inklusive seines Zylinders als entscheidendes Detail.

Der genaue Termin für die Beisetzung steht noch nicht fest, aber klar ist, dass Lugners letzte Reise in die Kaasgrabenkirche führen wird, wo eine Trauermesse abgehalten wird. Danach wird er am Grinzinger Friedhof beigesetzt, wo er bereits Ende 2023 zwei Grabplätze erworben und auf 60 Jahre im Voraus bezahlt hatte. Die Gruft bietet Platz für sechs Personen: ihn selbst, seine Kinder Andreas, Alexander, Jacqueline sowie seine Frau Simone. Der Rohbau der Gruft ist bereits abgeschlossen.

Besondere Verabschiedung

Wie die Verabschiedung des weithin bekannten „Society-Löwen“ ablaufen wird, bleibt bisher unklar. Lugners Feiern waren stets laut und bunt, eine Tatsache, die mögliche Schlussfolgerungen zulässt. Ein letztes Mal Halligalli, ein letztes Mal das Leben in vollen Farben feiern – so könnte sein Abschied aussehen.

Im Interview von Weihnachten 2023 fragte die Zeitung „Heute“ Lugner, ob er an ein Leben nach dem Tod glaube. Seine Antwort war pragmatisch: „Es gibt viele unterschiedliche Religionen, die sich alle mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Ich bin Katholik. Was nach dem Tod geschieht, hat uns noch niemand berichtet (lacht).“