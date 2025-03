Macron fordert: Europa soll militärisch unabhängiger werden

Frankreichs Präsident Macron fordert eine stärkere militärische Eigenständigkeit Europas. Parallel dazu plant Paris ein Überlebenshandbuch für alle Haushalte.

In einer Zeit wachsender Unsicherheit und geopolitischer Spannungen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen bedeutenden Schritt in Richtung einer verstärkten militärischen Eigenständigkeit Europas gefordert. Dies geschieht vor dem Hintergrund der russischen Aggression in der Ukraine und der ungewissen Sicherheitslage unter der früheren US-Regierung von Donald Trump. Macron betont die Notwendigkeit, die Verteidigungsfähigkeiten Europas zu stärken, um auf künftige Bedrohungen besser vorbereitet zu sein.

⇢ Milliarden für EU-Rüstung und Ukraine-Hilfe beschlossen



Überlebenshandbuch

Parallel dazu plant die französische Regierung, bis zum Sommer ein umfassendes Überlebenshandbuch an alle Haushalte im Land zu verteilen. Dieses Handbuch, das 63 präzise Maßnahmen enthält, soll den Bürgern praktische Anleitungen bieten, wie sie sich im Falle von bewaffneten Konflikten, Naturkatastrophen, Industrieunfällen oder nuklearen Katastrophen schützen können. Zu den Empfehlungen gehört die Ausstattung eines Notfall-Kits mit sechs Litern Wasser, haltbaren Lebensmitteln, Batterien, einer Taschenlampe und medizinischen Hilfsmitteln wie Paracetamol und Verbandsmaterial.

Das Handbuch legt besonderen Wert auf Maßnahmen im Falle eines Angriffs und ermutigt Bürger, durch den Beitritt zu Reserveeinheiten oder freiwilligen Feuerwehrgruppen aktiv zur Verteidigung beizutragen. Auch für den Fall eines nuklearen Zwischenfalls gibt es konkrete Anweisungen, wie das Schließen von Türen und Fenstern.

Ursprung der Initiative

Obwohl die Bedrohung durch den russischen Angriff auf die Ukraine präsent ist, betont die französische Regierung, dass die Erstellung des Handbuchs nicht direkt darauf zurückzuführen ist. Die Initiative für das Handbuch wurde bereits 2022 ins Leben gerufen, ursprünglich als Reaktion auf die Corona-Pandemie, um die Bevölkerung besser auf Krisensituationen vorzubereiten.