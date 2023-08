Männer stehlen zwei Schoko-Croissants: 10 Jahre Haft!

Ein außergewöhnlicher Vorfall von nächtlicher Naschsucht sorgte in Polen für Aufmerksamkeit. Zwei Männer brachen in ein Geschäft in Cieszynie ein, um sich an zwei Schokoladen-Croissants zu bedienen. Nun drohen ihnen für ihre Tat bis zu zehn Jahre Haft.

Die Anwohner, die durch das Geräusch alarmiert wurden, zögerten nicht und informierten sofort die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung war schnell zur Stelle, doch die Täter hatten bereits das Weite gesucht. Durch die schnelle Reaktion der lokalen Stadtwache konnten die beiden Naschkatzen jedoch rasch ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Die Beute der beiden Männer war, wie sich herausstellte, gering: zwei Schokoladen-Croissants. Doch der verursachte Schaden machte das Vergehen zu keinem Kavaliersdelikt. Die Reparatur der zerstörten Fensterscheibe wird auf rund 560 Euro geschätzt.

Die beiden Männer sitzen nun in Polizeigewahrsam und warten auf ihren Prozess. Sollten sie verurteilt werden, drohen ihnen jeweils bis zu zehn Jahre Haft. Ein hoher Preis für einen süßen Snack in der Nacht.