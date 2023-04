Mai-Monatshoroskop: Das erwartet die 12 Sternzeichen

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Widder (21.3 – 20.4.)

Genießt die gemeinsame Zeit mit eurem Partner. Freie Widder können über die sozialen Netzwerke einen interessanten Menschen kennenlernen. Vor euch liegt eine positive Zeit, die euch die Beziehung bringen kann, die ihr euch immer gewünscht habt. Euch erwartet ein produktiver Monat, in dem ihr Lust auf einen zusätzlichen Nebenjob habt. Ihr müsst euch selbst, eure Zeit und eure Fähigkeiten schätzen.

KOSMO-RAT: Euer Körper braucht körperliche Aktivität!

Stier (21.4 – 20.5.)

Der Mai ist euer Monat, überlasst euch dem Alltag und lebt in der Gegenwart. Melancholische Gedanken sind möglich. Um ihnen zu entfliehen, bleibt in Bewegung und konzentriert euch auf die Aufgaben des Alltags. Für Stiere, die in einer längeren Beziehung oder einer Ehe leben, gibt es privat keine größeren Veränderungen. Freie Stiere erwarten interessante Kontakte. Nutzt die Wochen, die vor euch liegen, um euch berufliche Chancen zu schaffen. Die Realisierung eines Projekts steht bevor.

KOSMO-RAT: Achtet auf die Empfindlichkeit eures Magens.

Zwillinge (21.5 – 21.6.)

Endlich findet ihr euer Gleichgewicht. Verheiratete Zwillinge treffen eine wichtige Vereinbarung mit ihrem Partner. Freie Zwillinge genießen ihr Singledasein. Beruflich liegt ein anstrengender Monat vor euch. Gebt eure Ziele nicht auf. Finanziell erwartet euch eine gute Situation.



KOSMO-RAT: Denkt über neue Hobbys nach.

