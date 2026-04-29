Mallorca will seriös werden – Aus für Akohol und Party?

Mallorca will raus aus dem Partyimage – doch die Saison startet mit Bierkönig, Büffel und 5.000 feiernden Fans.

Mallorca bemüht sich seit geraumer Zeit – mal mehr, mal weniger konsequent – darum, das Etikett der Partyinsel abzulegen. Höhere Preise sollen dabei helfen, ein gesitteteres Publikum anzuziehen.

Mallorcas Partysaison

Als Ikke Hüftgold im Bierkönig das Publikum nach erhobenen Mittelfingern fragt, Lorenz Büffel auf der Bühne ein Wettsaufen inszeniert und Malle-König Mickie Krause 5.000 Besucher im Megapark in kollektiven Ausnahmezustand versetzt, ist die Partysaison auf Mallorca offiziell eröffnet.

In den einschlägigen Feiertempeln der Insel findet sich jedoch kein einziger Hinweis darauf, dass die Regionalregierung den Massentourismus eigentlich hinter sich lassen möchte.