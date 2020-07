Mateo Kovačić ist jetzt Modell für Badeshorts (FOTOS)

FC Chelsea-Kicker Mateo Kovačić hat nun eine zweite Karriere als Modell eingeschlagen.

Der in Linz geboren und aufgewachsene Kroate, der drei Jahre beim spanischen Königsklub Real Madrid verbrachte, hat ein neues Foto in einer Badeshorts gemacht. Es ist eines von vielen, die beim Shooting für die Modelinie seiner Frau Izabel entstanden sind. „Nie wird mir langweilig bei blauem Himmel, blauem Ozean und blauen Badeshorts der Marke Lunilou! Macht etwas nützliches für die Erde und verwendet wiederverwertbare Materialien“, schrieb Mateo Kovačić auf Instagram.

In der Kirche kennengelernt

Dabei dürfte die neue Modelinie von seiner Ehefrau Izabel nicht das Hauptthema im Hause Kovačić sein. Denn zur Zeit gibt es viel größere Nachrichten: Das Ehepaar, welches sich in der Kirche kennengelernt hat, erwartet Nachwuchs. Mateo war ministrant in der Kirche, während Izabel im Kirchenchor gesungen hat. Die Zeit von Corona haben die beiden übrigens in zagreb verbracht, um so nah wie möglich bei ihrer Familie zu sein.

Modrić macht sich lustig

Einer der die neuen Modellfotos in Badeshorts zum Anlass nahm, um Mateo ein bißchen – auf lustige Art und Weise – aufzuziehen, ist sein ehemaliger Teamkollege Luka Modrić. „Hey, Mürrischer, wo schaust du hin“, schrieb Modrić in den Kommentaren.

