Maya Berovic zeigte ihren Sohn zum ersten Mal (FOTO)

Die Popfolk-Sängerin Maya Berovic brachte vor einem Jahr ihren Sohn Leo zur Welt. Ihr Glück nahm kein Ende, doch sie zeigte ihn bis jetzt nicht. Vor ein paar Tagen beschloss sie, ihn an seinem ersten Geburtstag, der Öffentlichkeit vorzustellen.

Berovic teilte emotionale Fotos und die Nachricht, die sie ihm schickte, lässt Herzen schmelzen.

„Mein ein und alles, mein Sohn, mein Sternenhimmel, die Seele meiner Seele. Der Grund für mein Glück und einige Tränen. Meine kleine Perfektion ohne einen einzigen Makel. Das erste und schönste Jahr mit dir ist vorbei. Alles Gute zum Geburtstag, mein geliebter Sohn, sei immer glücklich und möge Gott dich segnen“, schrieb Berovic.

Wir erinnern Sie daran, dass der Star Maya Berovic nach einer Pause von mehr als einem Jahr ein neues Lied mit dem Titel „Ale Ale“ veröffentlicht hat. In den letzten Monaten haben die Sängerin und ihr Team hart an neuen Songs gearbeitet. Dies ist der erste Song, der veröffentlicht wurde. In den nächsten Monaten plant sie, weitere zu veröffentlichen.

➤ Das Musikvideo zum Song „Ale ale“ entstand in Belgrad, während das Drehbuch für den nächsten Soundtrack, der Ende des Jahres erscheinen wird, in Dubai entstand, wo Berovic sich vor einer Woche aufgehalten hat.

Sicher ist, dass „Ale ale“ beim Publikum auf sehr gute Resonanz gestoßen ist, und nach den ersten Kommentaren seit der Veröffentlichung des Songs zu urteilen, sind diese mehr als positiv.