MC Stojan wurde in Kroatien festgenommen!

Marko Stojkovic, besser bekannt unter seinem Künstlernamen MC Stojan, fand sich erneut in einer Situation wieder, die ihn mit den kroatischen Rechtsbehörden in Verbindung brachte. Am Grenzübergang Bajakovo erlebte der serbische Musiker eine weitere polizeiliche Maßnahme.

MC Stojan, der für seine musikalischen Beiträge weit über die Grenzen seines Heimatlandes bekannt ist, kommentierte das Vorkommnis kurz und prägnant: „Und schon wieder wurde ich in Kroatien festgehalten“, äußerte er sich gegenüber den Medien. Zur Illustration seiner momentanen Lage fügte er ein Video seines luxuriösen Zeitmessers hinzu und verriet, dass sein erneutes Aufhalten sich gegen 15.30 Uhr ereignete.

Seine Begegnung mit den kroatischen Gesetzeshütern markierte nicht sein erstes Mal. Die Polizei der Vukovar-Srijem-Grafschaft bestätigte, dass dies bereits sein dritter Vorfall dieser Art in Kroatien sei. Die genauen Umstände führten sie auf ein Verkehrsvergehen zurück. „Polizeibeamte der Grenzpolizeistation Bajakovo führten am 16. Juni bei dem besagten Staatsbürger Serbiens während seiner Ausreise aus der Republik Kroatien eine gründliche Grenzkontrolle durch, um Informationen über den Fahrer des Fahrzeugs, mit dem ein Geschwindigkeitsüberschreitungsfall begangen wurde, festzustellen. Dies wurde durch eine Geschwindigkeitskontrollkamera festgestellt. Nach Abschluss der Überprüfung wurde er aus der Republik Kroatien entlassen,“ erklärten die Behörden.

Frühere Vorfälle

Erinnert sei daran, dass MC Stojan in Kroatien bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Seine erste polizeiliche Einberufung erfolgte im Jahr 2017 in Makarska infolge einer Beteiligung an einer physischen Auseinandersetzung. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im April dieses Jahres, ebenfalls am Übergang Bajakovo. Damit setzt sich eine Reihe rechtlicher Herausforderungen für den Musiker in Kroatien fort, die ein Licht auf die häufigen Grenzkontrollen und rechtlichen Verfahren in der Region werfen.

Mit der erneuten Kontrolle am Grenzübergang Bajakovo bleibt die Beziehung zwischen MC Stojan und den kroatischen Behörden weiterhin von rechtlichen Prüfungen geprägt. Die konkreten Umstände dieser jüngsten Begegnung heben die kontinuierliche Präsenz von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Region hervor und zeigen, wie diese zu wiederholten Interaktionen führen können.