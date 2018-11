Megastar Ceca ließ sich die MTEL-Shop-Eröffnung im Donau Zentrum nicht entgehen!

REISEBERICHT

Der Name der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt löst in fast jedem sofort irgendeine Assoziation aus. Sei es das Attentat von Sarajevo, das den Ersten Weltkrieg auslöste, Erinnerungen an die Belagerung im Jugoslawienkrieg, oder aber die Vorstellung eines kulturellen Melting Pots zwischen Orient und Okzident.