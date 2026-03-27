Mehrere Unfälle auf S31: Insgesamt 14 Autos beteiligt

Drei Unfälle, 14 Fahrzeuge, eine gesperrte Schnellstraße – der Osterfreitag begann im Burgenland mit einem heftigen Paukenschlag.

Für viele Burgenländerinnen und Burgenländer begann der letzte Arbeitstag vor den Osterferien mit einem denkbar unruhigen Morgen. Auf der S31 im Bezirk Mattersburg ereignete sich eine außergewöhnliche Häufung von Verkehrsunfällen. Den Auftakt machte ein Crash gegen 6.55 Uhr auf Höhe von Sieggraben in Richtung Eisenstadt, in den vier Fahrzeuge verwickelt waren – und der auf der Burgenland Schnellstraße rasch einen langen Stau verursachte.

Unfälle im Stau

Im daraus entstandenen Rückstau kam es auf Höhe des Streckenkilometers 61,8 in derselben Fahrtrichtung zu einem weiteren Zusammenstoß, diesmal unter Beteiligung von sieben Autos. Eine Frau und ein Mann erlitten dabei leichte Verletzungen. Kaum hundert Meter weiter folgte unmittelbar darauf der nächste Aufprall: Drei Autos kollidierten miteinander, blieben dabei jedoch auf Sachschaden beschränkt.

Der betroffene Abschnitt der S31 musste in der Folge bis 9.45 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren Mattersburg und Weppersdorf übernahmen die Fahrzeugbergung sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten.