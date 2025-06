Messer-Eskalation am Reumannplatz: Teenager sticht Opfer nieder

Der Reumannplatz in Wien-Favoriten bleibt trotz ausgedehntem Waffenverbot ein Brennpunkt. Am Sonntagabend gegen 17.40 Uhr alarmierten Beamte des Stadtpolizeikommandos einen Mann, der angab, am Reumannplatz mit einem Messer attackiert worden zu sein. Nach Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde der leicht verletzte 33-jährige Syrer in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schneller Fahndungserfolg

Die Ermittlungen im Zentrum des Problembezirks führten rasch zu einem Fahndungserfolg. Ein 15-jähriger Syrer konnte in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgegriffen werden. Der Jugendliche wurde zur sofortigen Einvernahme auf eine Polizeistation gebracht, wo er jegliche Schuld von sich wies.

Der Teenager gab an, dass es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Auseinandersetzungen mit seinem älteren Landsmann gekommen sei, wobei er selbst vom späteren Opfer mit einem Messer verletzt worden sein soll. Aufgrund dieser Aussage wurde auch gegen den 33-Jährigen ein Verfahren eingeleitet.

Nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der minderjährige Tatverdächtige, der selbst Opfer einer Messerattacke gewesen sein will, wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen zu den unklaren Hintergründen und dem genauen Tatmotiv dauern an.

