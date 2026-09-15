Ein Abend voller Emotionen: Michael J. Fox brachte Hollywood zum Schweigen und das mit nur wenigen Worten.

Bei den 78. Emmy Awards ist Michael J. Fox mit dem Bob Hope Humanitarian Award ausgezeichnet worden. Der Schauspieler erhielt die Ehrung für seinen jahrelangen Einsatz im Kampf gegen Parkinson. Fox, der bereits seit seinem 29. Lebensjahr mit der Erkrankung lebt, nahm den Preis gemeinsam mit seiner Ehefrau Tracy Pollan und den vier gemeinsamen Kindern entgegen. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von seiner Schauspielkollegin Julianna Margulies.

Fox‘ Parkinson-Einsatz

Die Parkinson-Diagnose erhielt Fox im Jahr 1991, machte sie jedoch erst 1998 öffentlich. Im Jahr 2000 gründete er die Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, die sich seither zur weltweit größten gemeinnützigen Stiftung auf diesem Forschungsgebiet entwickelt hat. Laut den geprüften Finanzunterlagen der Michael J. Fox Foundation hat die Stiftung bis zum 31. Dezember 2023 mehr als 1,5 Milliarden US‑Dollar in konkrete Forschungsprogramme zur Parkinson-Erkrankung finanziert. Seine Rede bei der Preisverleihung ließ zahlreiche Anwesende nicht kalt – unter anderem Harrison Ford und Nicole Kidman waren sichtlich bewegt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Persönliche Worte

In seiner Ansprache erinnerte Fox an die Vorbildwirkung von Bob Hope und richtete persönliche Worte an seine Familie: „Ich danke Tracy und unseren Kindern für ihre Opfer, ihre Geduld und ihre Liebe. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen.“ Er sprach auch offen über die Anfangszeit nach seiner Diagnose: „Anfangs hielt ich meine Parkinson-Diagnose geheim. Ich hatte Angst, dass sie meine Arbeit und meine Beziehungen zum Publikum beeinträchtigen würde.“

Die Unterstützung seiner Fans habe ihm schließlich den Weg gewiesen: „Ich hatte nicht verloren, was ich tue, und nichts konnte es mir nehmen. Und das verdanke ich eurer Unterstützung.“ Zu Beginn seiner Rede bedankte er sich bei der Fernsehakademie: „Vielen Dank an alle Beteiligten der Fernsehakademie für diese unglaubliche und bewegende Auszeichnung.“